Jugendlicher Mopedlenker stieß mit Pkw zusammen

Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr am Morgen. Ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Ried/Innkreis fuhr mit seinem Pkw auf dem Güterweg Unering Richtung Stocket. An der Kreuzung mit der Danter Gemeindestraße wollte er diese geradeaus überqueren. Zum selben Zeitpunkt kam von rechts ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen mit seinem Moped, wie die Polizei am Freitag berichtete. Es kam zum Zusammenstoß, der Jugendliche stürzte. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert.