Investitionen in die Lokalbahn

Es geht um mehrere Maßnahmen, die sowohl den Neuausbau in Richtung Süden (Stadtdurchbindung in Salzburg), als auch Infrastrukturmaßnahmen umfassen. Von diesen Maßnahmen ist auch der im Innviertel liegende Streckenabschnitt zwischen Bürmoos und Ostermiething betroffen. Insgesamt sieht das mittelfristige Investitionsprogramm für Privatbahnen ein Investitionsvolumen von insgesamt ca. 18,1 Millionen Euro vor.

Davon übernimmt der Bund 50 Prozent, das Land Salzburg 4,28 Millionen Euro. Der Beitrag des Landes Oberösterreich in der Höhe von 4,77 Millionen Euro soll nun in einer Finanzierungsvereinbarung vertraglich mit dem Land Salzburg geregelt werden. Die Investitionen umfassen neben den laufenden Instandhaltungskosten und Planungen für erforderliche Sanierungen im Streckenabschnitt im Bezirk Braunau auch Maßnahmen im Bundesland Salzburg.

So ergeben sich Aufwendungen für den Umbau des Bahnhofs Bürmoos, um weiterhin eine umsteigefreie Direktverbindung zwischen Salzburg und Ostermiething anbieten zu können. Auch im Rahmen der Errichtung der neuen elektronischen Sicherungstechnik der Lokalbahn für Anlagenteile auf oberösterreichischem Landesgebiet soll ein Kostenbeitrag aus Oberösterreich erfolgen. Es handle sich um eine wichtige Anbindung von Teilen des Innviertels an Salzburg. "Schnelle, pünktliche und sichere Verbindungen sind in unser aller Interesse. Deswegen wollen wir auch mit gemeinsamen Kräften anpacken, um diese Ziele zu verwirklichen", so Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner.