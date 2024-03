Innviertler Biermärz mit "positiver Halbzeitbilanz"

Etwas mehr als die Hälfte des Innviertler Biermärz 2024 ist gelaufen. "Es gab mehrere Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Eröffnungsgala im Loryhof, die restlos ausverkauft waren. Die Biermenüs bei unseren Wirten, die sich wirklich tolle Gericht einfallen haben lassen, werden sehr gut angenommen", zieht Andrea Eckerstorfer, Projektleiterin der 2012 gegründeten Bierregion Innviertel mit zehn Brauereien, eine Halbzeitbilanz.

Heuer geht der Biermärz mit den Schwerpunkten Kulinarik, Kultur, Kunst und natürlich Bier in die bereits zwölfte Runde. Vor langer Zeit wurde im Sommer kein Bier gebraut, der starke Sud, vergleichbar mit dem Bockbier, wurde bereits im März in Kellern auf Eis gelagert. Daher der Name Biermärz.

Höhepunkt der heurigen Veranstaltungsreihe war das ausverkaufte Haubenkoch-Event bei der Firma Fill in Gurten. Sieben Köche mit insgesamt 16 Hauben servierten ihre Köstlichkeiten für den guten Zweck. Neu war heuer, dass nicht im Sitzen gegessen wurde, sondern die Köche an verschiedenen Stationen im Firmengebäude das Essen servierten, gespeist wurde dann an Stehtischen, auch die Montagehalle war Teil des Events.

"Durch das lockere Flanieren kamen die Gäste mit den Köchen, aber auch untereinander ins Gespräch. Es ist toll, dass uns die einzigartige Location von Andreas Fill und seiner Frau zur Verfügung gestellt wurde", sagt Eckerstorfer. Die Rückmeldungen auf das "neue Format" seien fast ausschließlich positiv gewesen. "Mehrere Personen haben sich mehr oder weniger gleich wieder für das kommende Jahr angemeldet."

Geld für Kinderschutzzentrum

Gekocht und geschlemmt wurde für den guten Zweck. Insgesamt konnten mit Unterstützung von Sponsoren dem Kinderschutzzentrum Innviertel mit Standorten in Braunau und Andorf 13.000 Euro übergeben werden. Dort finden Kinder, die Opfer von Gewalt und Missbrauch geworden sind, Schutz und Hilfe. "Bleibt nach der Endabrechnung des Charity-Abends noch Geld übrig, wird es, wie in den vergangenen Jahren, den Innviertler Sozialmärkten zur Verfügung gestellt", sagt Eckerstorfer.

Alle Informationen zu den Veranstaltungen des Biermärz unter www.biermaerz.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif