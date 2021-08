FP-Plakate beschmiert: "Wird alles angezeigt"

BEZIRK BRAUNAU. Vor allem in St. Pantaleon wurden in den vergangenen Tagen FP-Wahlplakate derb beschmiert. "Das ist kein fairer Wahlkampf, da ist wenig Demokratieverständnis da", ärgert sich FP-Bezirksparteiobmann und Landtagsabgeordneter David Schießl. Die Sachbeschädigung werde zur Anzeige gebracht, warnt er zugleich.

Er geht mit seinem Team trotzdem optimistisch in die bevorstehenden Gemeinderats- und Landtagswahlen. In 43 der 46 Gemeinden des Bezirkes Braunau kann man die FPÖ in die jeweiligen Gemeinderäte wählen, 607 Personen stehen für die FPÖ auf einer Wahlliste. Davon sind 159 weiblich, das ist ein Anteil von rund 26 Prozent. "Darüber sind wir sehr froh, denn Frauen für die Politik zu begeistern ist sehr schwer. Wir im Bezirk Braunau stellen gleich drei der zehn Bürgermeisterkandidatinnen", sagt Schießl.

Hermine Kager will es in Haigermoos versuchen. "Wir können auch als finanzschwache Gemeinde einige Dinge verbessern", ist sie sich sicher und fängt bei kleinen Dingen an, die den Alltag erleichtern. "Es kommt nur einmal monatlich die Müllabfuhr. Für Familien mit Kindern sollte es zusätzliche Gratis-Müllsäcke auf der Gemeinde geben", sagt sie. Gerade mit den Augen einer Frau werde vieles gesehen, was Männern kaum oder nicht auffalle. "Das ist sehr wichtig", betont Eva Haslinger, die für die FP in Handenberg ins Rennen geht. Als Vorbild will sie anderen Frauen zeigen, dass auch sie in die Politik gehen können, um etwas zu verbessern. Auch Uschi Timson, die in Munderfing antritt, sieht das ähnlich. "Wir stellen im Bezirk drei Bürgermeister, sieben Vizebürgermeister und 232 Gemeinderäte. Ich hoffe, wir können das nach der Wahl halten oder sogar noch verbessern", sagt Schießl. Gerade in Gemeinden, in denen der bisherige Bürgermeister nicht mehr kandidiert, gebe es Chancen, das Amt zu gewinnen, sagt er und nennt Altheim und Eggelsberg.