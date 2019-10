Fanclub Schwarz-Grün: Seit fast einem Vierteljahrhundert an der Seite der SVR

Am 11. März 1995 wurde der Fanclub Schwarz-Grün gegründet. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand wusste, war, dass die SV Ried wenige Monate später durch einen Sieg in der Relegation gegen den FC Linz in die Fußball-Bundesliga aufsteigen wird.

"Der damalige Trainer Klaus Roitinger und Präsident Wenzel Schmidt sind damals auf mich und meine Frau Renate zugekommen und haben uns mehr oder weniger darum ersucht, ob wir nicht einen offiziellen SV-Ried-Fanclub gründen möchten", erinnert sich Gerald Lackerbauer. Auch fast ein Vierteljahrhundert später ist der 75-Jährige noch immer bei fast allen Heimspielen dabei. Immer an seiner Seite: Gitti Jansko, die seit 1996 nicht mehr von den "Schwarz-Grünen" wegzudenken ist.

Zwar hat sich die Mitgliederzahl im Laufe der Jahre von rund 300 auf derzeit etwa 80 Mitglieder reduziert, der Begeisterung um die SV Ried tut das aber keinen Abbruch, im Gegenteil: Auch im dritten Jahr in der Zweiten Liga wird zu jedem Auswärtsspiel eine Fanfahrt organisiert. In den erfolgreichen Zeiten der Bundesliga haben sich auf der Westtribüne mehrere Fanclubs gegründet. Nicht immer ist man einer Meinung, vor allem nach schwächeren Spielen der Mannschaft. Während von anderen Fanclubs immer wieder lautstark Kritik an den Leistungen artikuliert wird, bleibt man beim Fanclub Schwarz-Grün positiv. "Unser Zugang ist der, dass wir die Mannschaft immer unterstützen, in guten wie in schlechten Zeiten", sagen Jansko und Lackerbauer. Vor allem in Phasen, in denen die Mannschaft Schwierigkeiten habe, müsse man der zwölfte Mann sein, so das Motto.

Durchschnittlich einmal pro Monat wird ein Fanclub-Schwarz-Grün-Stammtisch ausgeschrieben. Mehrmals pro Jahr besuchen auch Spieler diese Stammtische, um mit den treuen Fans ins Gespräch zu kommen. "Die positiven Anfeuerungen sind für uns Spieler auf dem Platz sehr wichtig. Ich kann natürlich negative Meldungen nach schwachen Leistungen durchaus verstehen, aber eine positive Grundstimmung ist für den gesamten Verein wichtig", sagte der SV-Ried-Kapitän, der gemeinsam mit Arne Ammerer den jüngsten Stammtisch im Gasthaus Riedberg besuchte.

