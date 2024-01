Essen auf Rädern: Angebot bald auch in Lengau

Wie berichtet, wurden die Räumlichkeiten im Dienstleistungszentrum von der Firma Heinzl um 192.000 Euro angekauft. Derzeit finden Um- und Einbauarbeiten statt, die rund 104.000 Euro kosten. Finanziert wird das Projekt durch die Kommunalsteuerausschüttung des Vereins Inkoba Lengau.

Essen auf Rädern wird dann nicht nur für nicht mehr mobile Menschen in Lengau, sondern auch für jene in den umliegenden Gemeinden angeboten. Auch Firmen können sich für die Essenslieferungen anmelden. Die Firma "Mahlzeit" bietet das ganze Jahr über warme Mahlzeiten an. Das Angebot bis nach Lengau und darüber hinaus zu erweitern, bringe der Gemeinde viele Vorteile, betont SP-Bürgermeister Erich Rippl. Dieser Schritt ermögliche es, zusätzliche lokale Arbeitskräfte einzustellen und somit auch neue Arbeitsplätze in der Gemeinde zu schaffen. Er machte sich kürzlich gemeinsam mit Vizebürgermeister Oliver Wähner ein eigenes Bild von den Umbauarbeiten.

