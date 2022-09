Entwarnung nach Brand in der Brauerei Baumgartner

Die Freiwillige Feuerwehr Schärding wurde gestern Mittag zu einem Einsatz in der Schärdinger Brauerei Baumgartner alarmiert. Ein Video, das sich derzeit in den sozialen Netzwerken in Windeseile verbreitet, zeigt Rauchschwaden, die aus den Fenstern der Brauerei steigen.

So dramatisch, wie die Bilder vermuten ließen, war es aber zum Glück nicht. Laut Aussendung der Freiwilligen Feuerwehr Schärding war der Brand bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Betriebsangehörigen gelöscht worden. Eine Person wurde leicht verletzt und vom Roten Kreuz versorgt, musste aber nicht ins Spital gebracht werden.

Die Arbeit der Feuerwehr unter Einsatzleiter Markus Furtner mit einem erweiterten Löschzug mit 20 Einsatzkräften beschränkte sich auf Kontrolltätigkeiten mittels Wärmebildkamera und Verkehrsabsicherungsarbeiten. Der Brand war laut FF Schärding im Rahmen von Schneidearbeiten bei der Entsorgung eines Druckbehälters ausgebrochen.

"Ich bin froh, dass keine Person ernsthaft verletzt wurde, und bedanke mich bei den Einsatzkräften der drei beteiligten Blaulichtorganisationen. Es ist beruhigend, dass diese immer rasch zur Stelle sind. Durch den Brand ist der tägliche Brauereibetrieb nicht beeinträchtigt", sagte Baumgartner-Geschäftsführer Gerhard Altendorfer.