"Dringender Termin": Innviertler raste mit mehr als 200 km/h durch Ortschaft

Das Tacho des Innviertlers zeigte laut Polizei "weit über 200 km/h" an, als er auf der L1087 in St. Georgen bei Obernberg in eine Verkehrskontrolle raste. Nachdem ihn die Polizisten gegen 17.50 Uhr angehalten hatten, sagte der 54-Jährige aus dem Bezirk Ried, er habe "einen dringenden Termin in einer Werkstätte". Eine Anzeige folgt.

