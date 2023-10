Drei Festnahmen nach Cobra-Razzia bei den Hells Angels in Pattigham

Großeinsatz der Polizei-Sondereinheit Cobra am Freitagabend beim Vereinslokal der Hells Angels in Pattigham

Im wahrsten Sinne des Wortes die "Hölle los" war am Freitagabend vor dem Vereinslokal der Hells Angels in Pattigham. Der umstrittene Motorradclub hat in der 1000-Einwohner-Gemeinde seit vielen Jahren ein Clublokal. 2005 kauften die Motorradrocker ein ehemaliges Wirtshaus neben der Pfarrkirche.

Die Fassade schmückt ein geflügelter Totenkopf, statt Gasthaus ist "Angel Place" zu lesen. Am Freitagabend stürmten schwer bewaffnete Einsatzkräfte der Polizei-Sondereinheit Cobra das Gebäude der Hells Angels. Hauptgrund für den heiklen Einsatz und die anschließende Hausdurchsuchung war laut Alois Ebner, dem Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, ein Vorfall in einem Tanzlokal in Tumeltsham.

Wilde Szenen in Tanzlokal

"Eine Reihe von Mitgliedern des Motorradclubs tauchte Mitte September in diesem Lokal auf. Dort kam es schließlich zu mehreren absichtlichen Körperverletzungen, zudem wollte man vom Lokalbetreiber Schutzgeld erpressen. Laut den bisherigen Ermittlungen wurde gedroht, dass es erneut zu einem solchen ‚Besuch‘ kommen werde, falls man nicht bereit sei, Geld zu bezahlen", sagt Ebner auf Anfrage der OÖN. Der Betreiber des Lokals ließ sich vom Besuch der Rocker offenbar nicht beeindrucken und ging zur Polizei. Es folgte der "Gegenbesuch" in Pattigham durch die Cobra. "Es wurden Schusswaffen, verbotene Waffen, Suchtgift und mehrere Datenträger, die jetzt detailliert ausgewertet werden, sichergestellt", sagt Ebner.

Zeitgleich fanden am Freitagabend zwei weitere Hausdurchsuchungen bei privaten Adressen in Oberösterreich und eine in Wien statt. Im Zuge der intensiven Ermittlungsarbeiten wurden am Freitagabend zwei Personen festgenommen.

Dritter Mann inhaftiert

Ein weiterer Verdächtiger (38) mit deutscher Staatsbürgerschaft konnte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Wien über Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Ried festgenommen worden. "Der Mann verletzte bei der Festnahme sogar einen Polizisten, mit Pfefferspray konnte er schließlich überwältigt werden. Er befindet sich derzeit in Wien in Haft und wird aller Voraussicht nach bald nach Oberösterreich überstellt."

Laut Ebner wird gegen die drei Männer wegen schwerer Erpressung, schwerer Körperverletzung, Vergehen nach dem Waffengesetz sowie der Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt.

Gegen die beiden Verdächtigen aus dem Bezirk Vöcklabruck, 30 und 39 Jahre alt, wurde bereits am Wochenende Untersuchungshaft verhängt. "Der 30-Jährige ist wegen schweren Diebstahls und Körperverletzung vorbestraft, der 39-Jährige ist bisher noch unbescholten", sagt Ebner. Der in Wien festgenommene Verdächtige ist in Deutschland vorbestraft. Für das Trio gilt die Unschuldsvermutung.

"Unangenehm für Pattigham"

"Schön ist das nicht für unsere Ortschaft", sagte Pattighams Bürgermeister Johann Urwanisch am Wochenende auf OÖN-Anfrage. "Es ist unangenehm, wenn Pattigham mit so einem Thema in die Schlagzeilen gerät."

Auch 2010 war es in besagtem Clublokal bereits zu einem Einsatz der Cobra gekommen.

Pattighams Bürgermeister Johann Urwanisch

