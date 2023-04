Die Wellenreiter des Rock heißen Junger

Junger – die Rieder Band ist seit Jahren in der heimischen Musikszene ein Begriff. Ihre Rockmusik gibt Einblick in die Seelenlandschaften der vier Musiker: Hans- Peter Junger (Gesang, Gitarre), Albert Radlinger (Gitarre), Andreas Mitterbuchner (Bass, Gesang) und Florian Duft (Schlagzeug). Der Titel ihrer ersten CD – „Kein Land in Sicht“ (2021) – traf keineswegs auf die musikalische Band-Arbeit zu. Im Gegenteil: Am Freitag, 28. April, am Abend erfolgt das Live-Release-Konzert im Rieder KiK (Beginn 20 Uhr) für die zweite CD. Sie trägt den Titel „Wellenreiter“.

Bekenntnis zum Rock

„Junger ohne Rock wären nicht Junger“, sagen die vier Mannen, die sich gern mit Seemännern vergleichen, die nicht nur die Meere der Welt befahren und dabei den Unbilden des Meeres trotzen, sondern die auch durch das nicht immer einfach zu durchsteuernde Genre Rockmusik steuern. Rock ist für die vier Musiker und Freunde zur kompromisslosen Selbstverständlichkeit geworden, wie sie betonen, und daher heißt es in ihrer Konzertankündigung: „Junger stehen eben auf Rock, und Runger steht für Rock und Ekstase, für Schweiß und Hingabe und Obsession.“ Der Blick sei dabei aber immer aufs Wesentliche gerichtet: „Auf die universelle Sprache einer Rockmusik.“

Junger im Live-Konzert: Freitag, 28. April, 20 Uhr, KiK Ried. Karten: Online bei kik-ried.com, Thalia.

