Bodenprüfung zu geplanter Freileitung

Entlang der Trasse werden an den geplanten Maststandorten Bodenuntersuchungen durchgeführt, um eine exakte Planung der Baumaßnahmen im kommenden Jahr vornehmen zu können. Die Bodenuntersuchungen seien der erste Schritt, die Bauarbeiten im kommenden Jahr vorzubereiten. Auf Basis der Ergebnisse können dann die Detailplanungen vorgenommen werden, so die Betreiber. Dies betreffe in einem ersten Schritt die Planung und Dimensionierung der Mastfundamente. Die Arbeiten im ersten Untersuchungsabschnitt sollen rund vier Wochen dauern und sollten noch vor Weihnachten abgeschlossen sein.

Anrainer fordern Erdkabel

Die betroffenen Anrainer fordern, wie mehrfach berichtet, eine Erdkabel-Variante. Man sei nicht gegen die Stromschiene als solche, aber gegen eine Freileitung.