Bei "PRAM.AT.RACE" über Stock und Stein zum Erfolg

Kraft und Ausdauer sind am 3. Juni wieder in Andorf gefragt.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr sind auch heuer wieder in Andorf all jene Sportler gefragt, die Ausdauer, Willenskraft und auch eine Portion Mut am besten kombinieren können. Denn am Samstag, 3. Juni, findet die zweite Auflage des "ASVÖ PRAM.AT.Race powered by Sparkasse" statt. Das Organisationsteam rund um Philipp Sageder befindet sich bereits seit Monaten in der intensiven Planungsphase für den vielfältigen und kreativ gestalteten Hindernislauf, der sich durch das gesamte Ortsgebiet der Marktgemeinde zieht. Am gesamten Streckenverlauf gibt es für die Teilnehmer mehr als 17 Hindernisse zu bewältigen. Dabei können die Läufer aus drei verschiedenen Routenlängen wählen: sechs, zwölf und 18 Kilometer.

Philipp Sageder (r.) und Maximilian Kallinger sind Teil des Organisationsteams. Bild: privat

"Uns ist es wichtig, dass der Lauf eine Veranstaltung für jedermann und -frau ist", sagt Sageder. "Mit einem minimalen Trainingsaufwand ist beispielsweise die Sechs-Kilometer-Strecke für jeden bewältigbar. Und bei den Hindernissen gibt es ebenfalls alternativ eine Ersatzhürde, falls es für den ein oder anderen zu herausfordernd ist." Generell sei es seinem Team ein großes Anliegen, den Leuten aus der Region die Möglichkeit zu bieten, sich sportlich zu betätigen und im Wettkampf zu messen. "Wir haben bereits jetzt mehr als 190 Anmeldungen. 200 Läufer aus ganz Oberösterreich werden wir mit Sicherheit bei uns begrüßen dürfen", sagt Sageder.

"Das ist ein Unikat"

Für die zweite Auflage hat man sich auch einige Neuerungen einfallen lassen. So findet der Start in diesem Jahr erstmals im Andorfer Stadion statt, wo auch das Rahmenprogramm über die Bühne gehen wird. Eine Premiere ist in diesem Jahr auch das Teamevent, für das sich bereits viele Unternehmen mit ihrer Kollegschaft angemeldet haben. In Teams von drei bis acht Leuten kann hier um den Sieg gelaufen werden. Zudem wird nach den Läufen auch eine "After-Show-Party" im Stadion steigen. "Der Fokus liegt aber natürlich auf den sportlichen Leistungen, sowohl für die Profi-Sportler als auch den allgemeinen Läufer", sagt Sageder.

Mehr als 17 kreative Hindernisse warten auf die Teilnehmer. Bild: ATV Andorf

Trotz seiner jungen Geschichte sei das "PRAM.AT.Race" schon auf einem sehr hohen Level in puncto Professionalität. "Was das Rennen außerdem so besonders macht, ist die Abwechslung der Strecke, die alleine schon aufgrund der Verhältnisse in der Andorfer Landschaft gegeben ist. Das ist schon ein Unikat", meint der 26-jährige Organisator, der gemeinsam mit seinem Team bereits vor knapp drei Jahren den ATV Pramtal als neue Riege des Andorfer Turnvereins gegründet hat. "Schon damals war es unser Ziel, die Allgemeinheit quer durch alle Altersschichten für den gemeinsamen Sport zu begeistern." Aus diesem Grund startet das "PRAM.AT.Race" in diesem Jahr auch mit dem "Sparefroh Kinderlauf" um 10 Uhr. Der Startschuss für die erwachsenen Läufer fällt dann um 14 Uhr. Bis dorthin gibt es für Philipp Sageder und sein Team noch einiges zu tun. "Die vergangenen Monate waren schon intensiv. Aber wir haben unglaublich viel Spaß bei unserer Arbeit, jeder haut sich rein", freut sich der Andorfer auf die nächste erfolgreiche Auflage.

Alle Informationen und Anmeldung unter www.atv-andorf.com. Nachnennungen sind auch noch am Renntag möglich.

