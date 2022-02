Autos überschlagen: Drei Verletzte nach Kreuzungs-Crash

Ein 23-jähriger Slowene aus Braunau lenkte gegen 5.30 Uhr ein Firmenfahrzeug auf der L 504, der Frankinger Straße, aus Gundertshausen kommend Richtung Geretsberg. Zur gleichen Zeit lenkte ein 29-jähiger Deutscher (er wohnt in Salzburg) in Begleitung seines 40-jährigen Arbeitskollegen seinen Pkw auf der Gemeindestraße Lehrsberg aus Trametshausen kommend. Bei der dortigen Kreuzung wollte der 29-Jährige nach links auf die bevorrangte L 504 einzubiegen. Dabei dürfte er den Wagen des Slowenen übersehen haben. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und wurden in die angrenzende Wiese geschleudert. Der Pkw des 29-Jährigen kam auf dem Dach, der Wagen des 23-Jährigen auf der Beifahrerseite zum Liegen.

Bild: Daniel Scharinger

Nach der Erstversorgung wurden alle drei Verletzten ins Krankenhaus eingeliefert. Bild: Daniel Scharinger

Beide Lenker sowie der Beifahrer verletzten sich unbestimmten Grades und wurden nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in das Krankenhaus Braunau eingeliefert.