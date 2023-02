"Wir wollten 2016 ein Maturaprojekt der etwas anderen Art machen", sagt Manuel Mitterlindner. Fünf HAK-Schüler organisierten im Loryhof in Wippenham ein Konzert, 1500 Besucher kamen. Der Anfang für das Glory Sound Festival in Taiskirchen war gemacht. Seit 2018 findet das Festival auf der Sportanlage in Taiskirchen statt.