Anmeldung nicht erforderlich: Impfaktion in Weberzeile

Ein Stich gegen die Pandemie – unter diesem Motto steht die Covid-Impfaktion, die am 9. und 10. Juli in der Weberzeile Ried vom Verein Gesundes Ried in Zusammenarbeit mit dem Land OÖ durchgeführt wird. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, die Impfung ist kostenlos.

Mit der sogenannten "Pop-up"-Impfstraße (sie befindet sich in der Teststraße im 1. Stock) soll der Zugang zur Impfung erleichtert werden: Impfwillige ab 18 Jahren werden ohne Voranmeldung bedient, zum Einsatz kommt der Impfstoff von "Johnson & Johnson", der bereits nach einer einzelnen Impfung Vollimmunisierung ermöglicht, eine zweite Impfung ist somit nicht nötig.

Der Verein Gesundes Ried setzt sich dafür ein, dass die Menschen im Bezirk Ried gesund bleiben. "Aus diesem Grund unterstützen wir die Impfaktion des Landes OÖ", heißt es aus dem Verein. Obfrau und Medizinerin Barbara Karrer sagt: "Jeder Mensch, der geimpft ist, trägt dazu bei, dass wir die Pandemie rasch beenden können." Auch der ärztliche Leiter des Rieder Krankenhauses – und Schriftführer des Vereines – Johannes Huber macht deutlich: "Nur die Impfung schützt langfristig vor Corona."

Geimpft wird am Freitag, 9. Juli, von 12 bis19 Uhr und am Samstag, 10. Juli, von 10 bis 18 Uhr. Mitzubringen sind Ausweis, e-Card und, wenn möglich, auch der Impfpass. Ideal wäre es, wenn Sie das Aufklärungsformular vorab herunterladen und ausfüllen. Diese liegen aber auch vor Ort auf. Bis zu zwei Impfärzte sind am Standort vorgesehen. Erfahrene Mitarbeiter des Roten Kreuzes sollen einen reibungslosen Ablauf gewährleisten. Die gängigen Hygiene- und Aufklärungsstandards inklusive Arztgespräch vor der Impfung seien selbstverständlich auch garantiert.

"Unser Ziel ist es, durch die Impfung möglichst viele Menschen vor dem Covid-19-Virus oder einem schweren Verlauf der Krankheit zu schützen. Mit Pop-up-Impfstraßen bringen wir den Impfstoff noch näher zu den Menschen", sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander. Im Fokus stehen vor allem auch Jüngere.

Infos auf www.gesundesried.at