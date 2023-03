AMAG-Betriebsfeuerwehr nun weiter aufgerüstet

Die AMAG hat mit einem neuen Kranwagen den Fuhrpark der Betriebsfeuerwehr am Standort Ranshofen erweitert, bei Bedarf steht das neue Fahrzeug auch für Einsätze in Braunau und Umgebung bereit. "Mit dieser Ergänzung des Fuhrparks ist unsere Betriebsfeuerwehr nun perfekt aufgestellt, um sowohl im Unternehmen als auch in der Region effizient Hilfeleistungen bei Schadensfällen zu erbringen", so Gerald Mayer, Vorstandsvorsitzender der AMAG.

Mit Investitionen in Fahrzeuge im Ausmaß von rund 1,4 Millionen Euro in den vergangenen fünf Jahren sei die Betriebsfeuerwehr der AMAG nun bestens gerüstet. Die Betriebsfeuerwehr sei auch Bestandteil des Katastrophenschutzzuges des Bezirks Braunau.

Das Lenken und die Benützung des Kranwagens setzen den Kranschein voraus, den bereits 16 Helfer absolviert haben. In jeder Bereitschaftsgruppe der Betriebsfeuerwehr stehen nun mindestens drei Kranführer zur Verfügung, sodass das Fahrzeug rund um die Uhr eingesetzt werden kann. Der Kranwagen ist für technische Einsätze in großen Höhen vorgesehen und wird zum Bewegen von schweren Lasten eingesetzt. Mögliche Einsatzszenarien sind Bergungen von Anlagen- und Gebäudeteilen nach Bränden und Unwettern oder bei Stromausfällen sowie bei regulären Wartungsarbeiten in Höhen oder unzulänglichen Stellen, Defekten an Hallenkränen sowie Fahrzeugbergungen.

Durch die besondere Ausstattung des Krans mit einem zusätzlichen Knickarm und Ausschüben sind nun auch schwer zugängliche Stellen an Gebäuden insbesondere auch in der Hallenmitte erreichbar. Der Kranwagen ist darüber hinaus mit einem Container ausgestattet, in dem alle notwendigen Hilfsmittel – unter anderem ein Arbeitskorb, Ketten sowie ein Greifarm – gelagert und somit im Einsatzfall jederzeit vor Ort verfügbar sind.

