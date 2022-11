Ältester Reichersberger Chorherr feierte 75-jähriges Professjubiläum

"Ich bin überwältigt", begann Roman Foissner seine Ansprache am Ende des Festgottesdienstes und drückte damit seine große Dankbarkeit und Freude aus. Am 21. Oktober 1947 legte er zusammen mit seinem Bruder Konrad die Profess im Stift Reichersberg ab.

Geflüchtet aus dem tschechischen Hohenfurth, fanden die Brüder im Innviertel eine neue Heimat.

"Die Profess ist die wichtigste Feier in einem Kloster. Sie steht für Beständigkeit. Mit dem Ablegen der Ordensgelübde schließt man sich verbindlich einer bestimmten Gemeinschaft an", hob Propst Markus Grasl hervor. "Die Zugehörigkeit von Herrn Roman, der am kommenden Samstag, 5. November, seinen 98. Geburtstag feiert, und sein Wirken in unserem Haus über eine so lange Zeitspanne sind eine große Gnade", würdigte Propst Markus Grasl den Jubilar.

Als Rentmeister vereinte Roman Foissner Wirtschaft und Kultur in exzellenter Weise. Seine große Leidenschaft galt immer der Musik. Auch Landeshauptmann a. D. Josef Pühringer kam als Gratulant ins Stift Reichersberg. Mitbrüder, Familienangehörige, Freunde, Wegbegleiter und Hausangestellte ließen zusammen mit Roman Foissner den Abend im Stiftsbräustüberl gemütlich ausklingen.