Braunau: Adventkranz brannte lichterloh

Eine 86-jährige Frau aus dem Bezirk Braunau zündete Samstagabend eine Kerze ihres Adventkranzes an. Als die Pensionistin später um 20.30 Uhr ins Bett ging, vergaß sie jedoch, die Kerze auszublasen. Eine Stunde später bemerkte die Frau dann Brandgeruch. Sie stand auf und sah in der Küche nach, wo der Adventkranz am Küchentisch bereits lichterloh brannte.

Sofort verließ die 86-Jährige die Wohnung und informierte ihre Enkelin, die die Feuerwehr alarmierte. Der Brand konnte durch die Feuerwehren Munderfing und Achenlohe, welche mit drei Fahrzeugen und 24 Leuten im Einsatz waren, rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

