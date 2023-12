Pensionistin vergaß Kerze: Adventkranz setzte Küche in Brand

Der Advent gilt als „stade“ Zeit, für die Brandbekämpfer der Feuerwehren ist er aber alles andere als ruhig und besinnlich. Jeder fünfte Brand in privaten Haushalten wird durch Kerzen ausgelöst, die Hälfte davon passiert in der Vorweihnachtszeit, wie die Statistik der oberösterreichischen Brandverhütungsstelle zeigt.

Einsatz in Munderfing



So leider auch am Samstagabend in Munderfing im Bezirk Braunau. Eine 86-Jährige hatte die erste Kerze des Adventkranzes angezündet, der auf dem Küchentisch stand. Als sich die Pensionistin zum Schlafen hinlegte, dachte sie nicht mehr daran, die Flamme zu löschen.

Ungefähr eine Stunde später wurde die Innviertlerin wach, bemerkte den beißenden Brandgeruch. Als sie in der Küche Nachschau hielt, brannte der Adventkranz auf dem Küchentisch bereits lichterloh.

Die 86-Jährige verließ die Wohnung und rief ihre Enkelin an, die wiederum sofort die Feuerwehr alarmierte. 24 Helfer der Freiwilligen Feuerwehren Munderfing und Achenlohe rückten aus, sie konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Der durch Rauch und Ruß entstandene Schaden dürfte beträchtlich sein.



Nadeln trocknen rasch aus



Die Nadeln der Adventkränze enthalten ätherische Öle, die wie ein Brandbeschleuniger wirken. Die Brandgefahr steige an, je näher die Weihnachtsfeiertage rücken, warnten erst kürzlich Experten der oberösterreichischen Brandverhütungsstelle (BVS). Denn die Adventkränze trocknen in beheizten Wohnräumen schnell aus und brennen dann wie Zunder.

Die häufigsten Fehler seien das unbeaufsichtigte Brennenlassen von Kerzen und ein zu geringer Abstand der Flammen zum Tannenreisig, so BVS-Direktor Arthur Eisenbeiß. Es empfehle sich, den Adventkranz auf eine unbrennbare Oberfläche zu stellen. Es schadet auch nicht, immer einen Kübel mit Wasser bereit zu halten.

