Advent-Heft für Kinder beliebt

2000 Stück wurden produziert, die meisten sind schon vergeben, weil auch aus anderen Pfarren Anfragen kamen. "Wir wollen den Familien etwas mitgeben, weil ja im Advent manches ausfällt. Es ist uns ein Anliegen, für die Menschen da zu sein, damit sie gut Weihnachten feiern können", so Pastoralassistent Florian Baumgartner. Die Verteilung läuft über die Schulen, die Kindergärten, aber auch in den Kirchen der Gegend sind diese Hefte teilweise aufgelegt. Sie bieten von Adventfeiern in der Familie über ein Rezept für Kinderpunsch bis zu Rätseln und Basteltipps einen bunten Bogen an Anregungen für Familien.

Noch etwas hat sich das Pfarrteam in Brunnenthal einfallen lassen: Da der Beichtstuhl während des Lockdowns nicht genutzt werden kann, wurde er in einen beleuchteten Schaukasten umgewandelt, in dem biblische Figuren zu sehen sind. Passend dazu finden sich in der Kirche Impulstexte zum Mitnehmen.

