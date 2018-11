Wer macht das beste Bratl? Kochduell zwischen Schülerinnen und Mosauerin

MAUERKIRCHEN. Gekocht wird morgen bei der Langen Nacht der (Fach)Schule in Mauerkirchen.

Wer macht das Beste Bratl-a-da-Rein? Mosauerin vs. Schülerinnen. Bild: Schule

Abendliche Atmosphäre, informatives Programm und ein Kochwettbewerb der besonderen Art: Zum Schnuppern und Ausprobieren lädt die dreijährige landwirtschaftliche Fachschule Mauerkirchen anlässlich der Langen Nacht der Schule am Freitag, 23. November, ab 17.30 Uhr.

"Die Highlights der Langen Nacht der Schule liegen auf der Bühnenshow und der Vorstellung unserer Fachbereiche", erklärt die Direktorin, Adelheid Burtscher-Zauner. Zum fünften Mal findet diese Veranstaltung bereits in Folge statt und der Erfolg gibt der Schule recht. Auch heuer erwartet man wieder zwischen 800 und 1000 Besucher. "Wir haben heuer viele Besonderheiten geplant, unter anderem einen Kochwettbewerb mit der Mosauerin." Zwei Schülerinnen aus der Klasse 2B, dem Ausbildungsschwerpunkt Agrotourismus und Kreativmanagement, werden gegen die Innviertler Bloggerin Astrid Aichinger im "Bratl-a-da-Rein-Kochen" antreten. Im Anschluss wird durch eine prominent besetzte Jury bewertet. "Wir sind zuversichtlich, dass wir durch unsere tolle Ausbildung mit der Mosauerin mithalten können" lacht Anja Kobinger, Initiatorin des Projektes.

Gerade die Vermittlung von Ernährungskompetenzen zählt in der Fachschule Mauerkirchen zu einer zukunftsweisenden Ausbildung. Projektarbeit wird grundsätzlich großgeschrieben, so werden zum Beispiel auch Kochbücher mit den Schülern produziert, wie die aktuelle Ausgabe "Kexerei – Weihnachtskekse in allen Variationen" zeigt. Auch auf die aktuelle Plastikmüllproduktion wird aufmerksam gemacht sowie deren Vermeidung erarbeitet, oder diverse internationale Themen, wie der Tag des Waldes, genauer erforscht. Im Bereich Direktvermarktung lernen die Schüler Verantwortung zu übernehmen und produzieren vielfältige Produkte für den Mauerkirchner Genussladen und regionale Food Coops.

Bei dieser besonderen Schulinfo-Nacht können Jugendliche, Familien und Freunde die unterschiedlichsten Facetten der zukunftsorientierten Ausbildung an der Fachschule Mauerkirchen in den Bereichen Gastronomie-, Sozial- und Kreativberufe hautnah miterleben. Zusätzlich geben Infopoints gezielt Auskünfte zur Ausbildung an der Fachschule und zeigen Ausbildungswege nach dem dreijährigen Abschluss, speziell die Pflegeausbildung NEU!

Die genannten Autorinnen sind Schülerinnen der 2B. Sie hatten die ehrenvolle Aufgabe, einen Artikel für die Zeitung zu verfassen. PS: Wer den "Bratl-a-da-Rein-Kochwettbewerb"gewonnen hat, lesen Sie nächste Woche am Donnerstag in der Braunauer Warte.

