Schärding: Geringste Arbeitslosenquote seit 17 Jahren

SCHÄRDING/RIED. Der aus Sicht der Arbeitnehmer positive Trend auf dem Arbeitsmarkt setzt sich fort – mit aktuell 3,6 Prozent sei im Bezirk Schärding der im Vergleichszeitraum niedrigste Stand seit 17 Jahren erreicht, so Schärdings AMS-Leiter Harald Slaby.

515 offene Stellen sind gemeldet, dazu 30 sofort verfügbare Lehrstellen – 240 Lehrstellen stehen aus heutiger Sicht spätestens per Sommer 2019 zur Besetzung an, so Slaby. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit erfasse alle Altersstufen. Besonders Jugendliche und junge Erwachsene profitieren derzeit von der Entwicklung, so Slaby.

Im Bezirk Ried liegt die Arbeitslosenquote derzeit bei 3,5 Prozent – nach 3,9 Prozent im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Qualifikation sei weiterhin der Schlüssel: Von knapp 1000 Personen, die derzeit als jobsuchend vorgemerkt sind, können noch immer 45 Prozent keinen Berufsabschluss vorweisen, so das AMS Ried.

