Pkw überschlug sich im Innviertel, Lenker flüchtete

HOCHBURG-ACH. Eine großangelegte Suchaktion hat ein Pkw-Lenker am Sonntagnachmittag im Innviertel ausgelöst.

Vom Lenker des Wagens fehlt weiterhin jede Spur. Bild: (Scharinger)

Polizeihubschrauber, Rettungshundebrigade, die Einsatzkräfte von drei Freiwilligen Feuerwehren und des Roten Kreuz sowie mehrere Polizisten: Sie alle waren am Sonntagnachmittag an einer großangelegten Suchaktion nach einem Unfalllenker im Innviertel beteiligt. Die Suche wurde am Abend ergebnislos abgebrochen.

Der Mann dürfte gegen 14:30 Uhr auf der Gilgenberger Landesstraße L503 im Gemeindegebiet von Hochburg-Ach (Bezirk Braunau am Inn) die Kontrolle über seinen Pkw verloren haben und ins Schleudern geraten sein. Wie die Polizei mitteilte, wurde später eine 83 Meter lange Schleuderspur am Asphalt festgestellt. Der Wagen kam von der Straße ab, überschlug sich und blieb in einem Wald auf dem Dach liegen.

Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, fehlte von den Insassen des Wagens jede Spur. Alle verfügbaren Kräfte wurden für die Suche hinzugezogen – vergebens.

Während die Helfer die Umgebung durchkämmten, meldete sich eine Unfallzeugin. Sie gab an, den vermeintlichen Lenker und eine weitere Person bei dem verunfallten Pkw gesehen und mit ihnen gesprochen zu haben. Beide gaben ihr in gebrochenem Deutsch zu verstehen, dass alles in Ordnung sei. Augenscheinlich waren sie kaum verletzt, so die Zeugin zur Polizei.

Aufgrund dieser Erkenntnisse und weil die Suche nach dem flüchtigen Lenker mangels verwertbarer Spuren relativ aussichtslos erschien, wurde sie gegen 17:30 Uhr abgebrochen. Weitere Ermittlungen laufen.

Ebenfalls noch auf der Flucht ist jener 36-jähriger Motorradlenker, der nach einem Unfall im Bezirk Eferding trotz offensichtlicher Verletzungen mit seinem Zweirad davongefahren ist und seine verletzte Freundin an der Unfallstelle zurückgelassen hat – Details dazu hier.

