Langjähriger Schärdinger Bürgermeister Ferry Gstöttner gestorben

SCHÄRDING. Groß ist der Schock in der Barockstadt Schärding. Am Montag verstarb Ferry Gstöttner, der 22 Jahre lang Bürgermeister war. Mit Otto Höllerl verstarb am selben Tag ein weiterer sehr verdienter Schärdinger SP-Politiker.

Ferry Gstöttner (links) bei einem Termin vor einigen Jahren mit OÖN-Redakteur Reinhard Burgstaller Bild:

"Der Schock ist riesengroß, es ist unfassbar", sagt Günter Streicher, Schärdings SP-Vizebürgermeister über den Tod von Ferry Gstöttner und Otto Höllerl. Gstöttner, der am Montag in der Uniklinik Innsbruck verstarb, war von 1982 bis 2003 Bürgermeister in Schärding. Als Bundesrat vertrat er das Innviertel zwei Perioden in Wien, als Landtagsabgeordneter war er von 1985 bis 1991 aktiv.

"Ich kenne ihn seit meiner Jugend. Er hat mich immer unterstützt, sich aber nie eingemischt. Ferry hat das Wort Freundschaft, auch über Parteigrenzen hinaus, gelebt. Er und Otto Höllerl werden Schärding sehr fehlen, die Trauer ist groß", sagt Streicher.

Gstöttner hinterlässt eine Ehefrau, zwei erwachsene Töchter und Enkelkinder. "Er hat sich sehr viel mit seinen Enkelkindern, die sein Ein und Alles waren, beschäftigt. Seine Leidenschaft war die Bastelei", sagt Streicher. 1996 erhielt Gstöttner das Große Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen.

Otto Höllerl war unter anderem SP-Bezirksgeschäftsführer und Stadtrat. "Dass zwei langjährige Wegbegleiter und verdiente Politiker am selben Tag gestorben sind, macht uns alle sehr traurig", sagt Streicher.

