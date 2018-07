Fehlgeburten bei Rindern durch Hundekot auf Wiesen

PALTING. Gemeinde bittet, Hundehaufen nicht einfach liegen zu lassen.

Die Kühe fressen die Ausscheidungen der Hunde und stecken sich mit Neosporose an Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Hundekot auf der Wiese ist nicht nur unappetitlich, sondern auch ungesund für Weidetiere", heißt es in der aktuellen Paltinger Gemeindezeitung.

Es sei vermehrt dazu gekommen, dass Hundehaufen einfach in der Wiese liegen gelassen wurden. Nicht nur, dass das strafbar ist, es kann auch dazu führen, dass trächtige Weiderinder ihre Jungen verlieren.

Hunde als Überträger

Hauptüberträger der dafür verantwortlichen Krankheit Neospora caninum sei der Hund, erklärt Amtstierarzt Josef Stöger. Hunde stecken sich über infiziertes Fleisch an, vor allem, wenn sie die Nachgeburt von Kühen fressen. Der erkrankte Hund scheide den infizierten Kot aus und stecke dadurch wiederum andere Tiere an, insbesondere Weiderinder. Die Kühe fressen den Hundehaufen zwar nicht direkt, durch Regen und Mähen der Wiesen komme das infektiöse Material aber versteckt in die Nahrung der Tiere.

"Es gibt zwar generell nur sehr wenig Übertragungen bei uns im Bezirk, wenn die Krankheit aber auftritt, dann geschieht dies vor allem entlang von Wanderwegen, in Dorfgebieten oder an Stadträndern", sagt Stöger.

Die Gemeinde appelliert deswegen an alle Hundehalter, darauf zu achten, dass die Wiesen kotfrei bleiben. "Wir haben entlang zahlreicher Strecken Hundekot-Stationen aufgestellt. Diese werden auch gut angenommen", sagt Thomas Hofbauer, Amtsleiter der Gemeinde Palting. Einige Landwirte in der Gemeinde beklagen zwar Fehlgeburten bei ihren Rindern, dass dies im Zusammenhang mit Neosporose stehe, sei aber nicht nachgewiesen, sagt Hofbauer.

