75 neue E-Autos für Scheuch-Mitarbeiter

Die Flotte steht Mitarbeitern auch zur privaten Nutzung zur Verfügung. "Wir möchten mit dem Projekt den Mitarbeitern den Einstieg in die E-Mobilität erleichtern und einen weiteren Beitrag für eine emissionsfreie Zukunft legen", so CEO Stefan Scheuch. Das "Paket" wurde gemeinsam mit den Partnern Autohaus Priewasser in Ried, Porsche Austria und LeasePlan ausgearbeitet. Viele Mitarbeiter seien im Innviertel für ihren Weg zur Arbeitsstelle auf ein Auto angewiesen.

Auch für Familienmitglieder

"Und auch alle Familienmitglieder sollen das E-Auto nutzen und vom Angebot profitieren können", so das Scheuch-Projektteam. Die 75 Fahrzeuge sind bereits bestellt, die Schlüssel werden voraussichtlich Anfang Sommer übergeben. Das Design der neuen E-Flotte kommt vom Rieder Beschriftungsexperten Pfeil Design. Schon jetzt sind 80 Prozent der Scheuch-Flotte mit Elektro- oder Hybridantrieb ausgerüstet, so Stefan Scheuch. "Wir hoffen, dass mit dem Eintreffen der E-Autos noch viele weitere Mitarbeiter das Angebot nutzen." Die Scheuch Group beschäftigt insgesamt mehr als 1400 Mitarbeiter.

