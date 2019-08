31-Jähriger fuhr im Rausch durch Braunau und verursachte Unfall

Der 31-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems setzte sich gegen 11.30 Uhr in ein Auto, das nicht für den Verkehr zugelassen war, und fuhr damit auf der B148 von Altheim Richtung Braunau. In Haselbach dürfte er wegen seines Alkohol- und Drogenkonsums von der Fahrbahn abgekommen sein. Dabei beschädigte er ein Verkehrsschild, mehrere Kilometrierungen sowie den Seitenspiegel eines entgegenkommenden Pkw.

Der Lenker konnte im Zuge einer örtlichen Fahndung im Stadtgebiet von Braunau angetroffen werden, wo er den verunfallten PKW schwer beschädigt abgestellt hatte.

Der Alkotest ergab einen Wert von 1,1 Promille, außerdem konnte ihm der Konsum von Drogen nachgewiesen werden.

Zu den Verwaltungsübertretungen werden noch weitere Ermittlungen durchgeführt, heißt es von der Polizei.

