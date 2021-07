21-Jährige aus Unfallwrack befreit

Am frühen Donnerstagmorgen war eine 21-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Braunau am Inn im Gemeindegebiet Mehrnbach in Fahrtrichtung Mettmach unterwegs. Gegen 00:43 Uhr kam sie dabei aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, stürzte zehn Meter eine Böschung hinab und kollidierte mit mehreren Bäumen. Anschließend kam die junge Lenkerin mit ihrem Pkw in Seitenlage zum Stillstand und wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Die Lenkerin hat es noch geschafft, mit ihrem Handy eine Freundin zu kontaktieren und so die Rettungskette in Gang zu setzen. Die Einsatzkräfte entdeckten das verunfallte Fahrzeug in einem Waldstück. Die Schwerverletzte konnte jedoch bereits von Ersthelfern aus dem Unfallauto befreit werden und wurde sofort ins Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht.