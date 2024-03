Initiative: Mehr Frischluft in den Klassenzimmern

Mehr als 20 Kinder sitzen mit den Winterjacken im Klassenzimmer. Die Fenster sind sperrangelweit geöffnet, kalte und frische Luft strömt herein. "Diese Bilder — während der Corona-Pandemie — sind uns noch in bester Erinnerung", nennt Wolfgang Hucek, Präsident des Vereins "ZULuft — Zukunft Luft Austria", den Auslöser für die am Mittwoch bei einer Pressekonferenz präsentierte "Initiative Raumluft".

"Fensterlüftung reicht nicht aus"

In Österreichs Schulen gäbe es zu wenig Frischluft. Zudem sei bei Messungen im Klassenzimmer, der vom Klimaschutzministerium festgehaltene Richtwert von 1000 Parts per million (ppm) an Kohlendioxid (CO2) ständig überschritten worden. "Die Fensterlüftung reicht für die notwendige Frischluft nicht aus und ist auch eine Wärme- beziehungsweise Energieverschwendung", plädiert Hucek für eine Verbesserung der Lüftungssysteme sowie eine gesetzliche Grundlage für die Raumluftqualität in Bildungseinrichtungen.

Die nun gestartete Petition hat prominente und fachkundige Unterstützer aus der Medizin, wie etwa den Linzer Lungenprimar Bernd Lamprecht. Flächendeckende CO2-Messungen und gesetzliche Vorgaben haben für die Qualität der Außenluft, laut Lamprecht in den letzten Jahren viel bewirkt. "Die Wichtigkeit der Innenraumluftqualität für Gesundheit und Leistungsfähigkeit muss im gesellschaftlichen, sowie politischen Diskurs einen zumindest ebenso hohen Stellenwert bekommen", betont der Mediziner, der dem 2023 gegründeten Verein ZULuft auch als wissenschaftlicher Beirat zur Verfügung steht.

Erhöhte Fehlerquote

Neben der Gesundheit der Schüler und Pädagogen sowie dem Nachhaltigkeitsgedanken, habe eine schlechte Luft in den Klassenzimmern auch eine Einfluss auf die Leistungsfähigkeit. Studien würden, laut ZULuft-Präsidenten Hucek, zeigen, dass bei schlechter Luft in den Klassenzimmern etwa die Fehlerquote um zehn bis 20 Prozent erhöht sei.

Als Vorbilder dienen skandinavische Länder, wo die Qualität der Innenraumluft bereits im Gesetz verankert sei, oder auch Belgien. "Dort wurden die CO2-Messungen in allen öffentlichen Gebäuden eingeführt", sagt Hucek.

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber