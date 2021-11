"Impfen ist Mord": Buslenker entlassen

In der Nacht von Freitag auf Samstag tauchte am vergangenen Wochenende in Sozialen Medien ein Bild eines Regionalbusses auf, auf dem die vom Unternehmen nicht gewollte Botschaft zu lesen war. Die internen Ermittlungen liefen auf Hochtouren, auch bei der Polizei wurde Anzeige erstattet. Theoretisch kamen 19 Fahrer oder Fahrerinnen infrage, die alle leugnen, die Schrift eingegeben zu haben.

Zudem hat der OÖ Verkehrsverbund (OÖVV) geprüft, ob es sich bei dem Bild um eine Fälschung handeln könnte. Mehrere Experten kamen allerdings zu der Erkenntnis, dass es sich wohl um ein echtes Bild handeln musste. Das Kennzeichen war gepixelt.

Am vergangenen Montag meldeten sich Zeugen, die den Bus mit der mittlerweile weit bekannten Aufschrift am Freitagabend gesehen hatten. Zudem wurden dem OÖ Verkehrsverbund Bilder übermittelt, auf denen das Kennzeichen zu sehen war. Mit den Information zur Uhrzeit und dem Kennzeichen des Fahrzeugs war es dem Verkehrsunternehmen, das die Linie im Auftrag der OÖ Verkehrsverbund Gesellschaft betreibt, möglich, den verantwortlichen Lenker auszuforschen. Das Verkehrsunternehmen Dr. Richard sah sich leider gezwungen, eine fristlose Entlassung auszusprechen, heißt es am Mittwoch in einer Aussendung des OÖVV.

„Wir sind froh, dass der Sachverhalt aufgeklärt werden konnte. Wir akzeptieren und respektieren jede private Meinung und Haltung. Sobald allerdings öffentliche Verkehrsmittel des OÖ Verkehrsverbundes instrumentalisiert werden, um private Meinungen und Ansichten zu verbreiten, müssen wir natürlich handeln“, sagt Herbert Kubasta, Geschäftsführer der OÖ Verkehrsverbund Gesellschaft.