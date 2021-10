Häftling soll während seines Freiganges Raubüberfall verübt haben

Im Jahr 2007 war ein damals 36-Jähriger wegen Mordes an einem Wirt in Lambach rechtskräftig zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Bevor er Ende 2026 entlassen worden wäre, soll der nun 51-Jährige aus dem Bezirk Krems jetzt während eines Freiganges einen Supermarkt in Stadl-Paura (Bezirk Wels-Land) überfallen haben.

Ein Freigang eines Häftlings soll grundsätzlich der Resozialisierung, also der Vorbereitung auf "das Leben danach", dienen. Der Oberösterreicher hat diesen nun aber offensichtlich für eine weitere Straftat genützt: Gemeinsam mit einem 22-jährigen Komplizen, den er im Gefängnis kennengelernt hat, soll der 51-Jährige am Donnerstag der Vorwoche einen Raubüberfall auf eine Supermarktfiliale in Stadl-Paura verübt haben. Mit vorgehaltener Pistole soll das Duo zwei Angestellte zur Herausgabe von Bargeld genötigt haben.

In Zusammenarbeit mit Polizisten aus dem Bezirk Vöcklabruck konnten Beamte des Landeskriminalamtes die beiden Verdächtigen am vergangenen Wochenende festnehmen. Ein Teil der Beute konnte sichergestellt werden.

Der heute 51-Jährige hatte damals einen 68-jährigen Wirt mit einem Sesselbein erschlagen. Bereits vier Jahre zuvor war er aufgrund seiner DNA als Waffendieb entlarvt worden.