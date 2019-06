Großer Auftritt der süßen, roten Früchte in Scharten

Am Firlingerhof von Obstlandwirt Horst Hubmer in Rexham können sich die Besucher am Sonntag, 23. Juni, ab 10 Uhr nicht nur mit Kirschen eindecken, sondern erfahren auch alles über den Anbau der Früchte in der bekannten Obstregion und können an den Ständen die vielfältigen Veredelungsprodukte verkosten: Schnäpse, Liköre, Marmeladen, Chutneys, Kirsch-Cider oder eine Kirschen-Erdbeer-Bowle der Schülerinnen der Fachschule Mistelbach. Außerdem gibt es Süßes in Form von Kirscheis und Kirschkuchen in allen Variationen.

Kirschkern-Weitspucken

Ein alljährlicher Höhepunkt ist die "Obst-Hügel-Land-Meisterschaft im Kirschkern-Weitspucken". Der derzeitige Rekord liegt übrigens bei beachtlichen 14,2 Metern. Wird diese Bestmarke am Sonntag überboten?

Auf die jüngsten Besucher wartet ein Streichelzoo des Tiergartens Walding und Kinderschminken. Musik und Unterhaltung und der Auftritt einer Schuhplattlergruppe runden das Programm ab.

