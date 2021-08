Gewitter, Regen, Abkühlung: Eine Kaltfront zwingt den Sommer in die Pause

Die freien Uferplätze waren heiß begehrt – sowohl jene für das Auto als auch jene für das Badetuch. Mindestens genauso heiß wie die Temperaturen, die gestern Tausende Oberösterreicher an die Badeseen lockten. In Windischgarsten wurden bereits am frühen Nachmittag 31,7 Grad gemessen, in Bad Goisern war es bei 31,6 Grad nicht spürbar kühler. Während im Salzburger Pinzgau am Samstag heftige Gewitter niedergingen, die zu Überschwemmungen führten (siehe Seite 27) , blieb es in Oberösterreich am Samstag noch beim Wetterleuchten.

Damit war bereits am Sonntagabend Schluss. Eine breite Gewitterfront erreichte in den frühen Abenstunden von Westen her kommend Oberösterreich. Zuvor hatte diese Unwetterfront, die teils Hagelniederschläge mit sich brachte, bereits in Bayern zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Begleitet wurden die Unwetter von heftigen Niederschlägen und starken Windböen.

Einsätze in Braunau und Ried

Die Feuerwehren in den Bezirken Braunau und Ried mussten ab 19 Uhr zu mehreren Unwettereinsätzen ausrücken. Die Alarmierungen erreichten die örtlichen Feuerwehren nahezu im Minutentakt.

Heute, Montag, werden die Gewitter noch deutlich heftiger ausfallen. Denn die Kaltfront von Westen zwingt den Sommer vorerst in die Pause. Merken werden das zuallererst die Innviertler. "Dort kann es schon in den Morgenstunden zu Schauern und Gewittern kommen", sagt Michael Butschek, Meteorologe bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Ab den Mittagsstunden setzen dann in ganz Oberösterreich Schauer ein, die sich am Nachmittag zu starkem Regen auswachsen. "Es können große Mengen zusammenkommen. Der Wind frischt zusätzlich auf", sagt Butschek.

Die Temperaturen – mit 26 Grad am Montag noch sommerlich – sinken am Dienstag rasch ab, 20 Grad sind dann das höchste der Gefühle. Ein Wechsel aus sonnigen Phasen und Regenschauern steht bevor, die Konstante bleibt der frische Wind.

Am Mittwoch nichts Neues: Bei 20 Grad lässt sich im Wettergeschehen weiterhin keine klare Struktur erkennen. Große Regenmengen werden dann aber nicht mehr zusammenkommen, heißt es von der ZAMG.

Zwischenhoch am Donnerstag

Der beste Tag der Woche, zumindest wettertechnisch gesehen, wird der Donnerstag: "Mit einem Zwischenhocheinfluss steigen die Temperaturen wieder auf 24 Grad, dazu ist es überwiegend sonnig", sagt Butschek.

Zu früh freuen dürfen sich Sonnenanbeter aber nicht: Am Freitag rückt die nächste Störung heran. Das Wetter bleibt voraussichtlich auch am Wochenende im Wechselbad sitzen. (geg/hip)