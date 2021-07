Gefilmter "Wolf" war laut Experten ein Hund

Das Video wurde aus dem fahrenden Auto heraus gemacht: Aufnahmen eines Mühlviertlers, die unter anderem in sozialen Medien verbreitet wurden, zeigen, wie ein vierbeiniges Tier wenige Meter neben dem Auto gemächlich ein Kornfeld entlangläuft. Der Macher des Videos war sich laut Medienberichten sicher: Es handelt sich um einen Wolf.

Am Sonntag war der Mann durch seine Heimatgemeinde gefahren, als das Tier plötzlich direkt vor seinem Auto über die Straße und dann über das Feld gelaufen sei. Für einen Hund seien ihm die Beine zu lang erschienen.

Beim Landesjagdverband glaubt man allerdings nicht, dass es sich tatsächlich um eine Wolfssichtung gehandelt hat. "Wir haben das Video, das leider nicht besonders gut ist, in der Expertenrunde durchgehen lassen. Am Gang, am Schwanz und auch am Kopf sind wir uns einig, dass es sich zu 90 Prozent um einen Hund handeln muss", sagt Geschäftsführer Christopher Böck gegenüber den OÖN.

Beispiele wie diese gebe es häufig, zuletzt etwa in Kefermarkt Mitte Juli: Dort sei der "Wolf" aber "schlussendlich zu einem Bauernhaus gelaufen, wo er auch hingehörte, weil er ein Hund war". Es sei aber jedenfalls wichtig, dass Sichtungen gemeldet werden, sagt Böck. "Egal, ob man sich sicher ist oder nicht."

Nicht mehr aufgeklärt werden kann ein Vorfall in Engerwitzdorf: Sechs Schafe wurden dort Anfang Mai gerissen. Laut Wolf-Management des Landes Oberösterreich habe die abschließende DNA-Analyse nicht eindeutig ergeben, ob der Übeltäter ein Wolf oder ein Hund war.