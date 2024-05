Bernie Ecclestone über Max Verstappen: "Dafür ist er zu intelligent"

Auch nach dem Grand Prix von Miami, den Lando Norris nach einem konfusen Verlauf für sich entschied, läuft die Gerüchteküche rund um die Auswirkungen des Machtkampfs bei Red Bull Racing auf Hochtouren.

Bekannt wurde bereits, dass Stardesigner und "Superhirn" Adrian Newey das Weltmeisterteam verlassen wird. Doch wer noch?

Die Causa prima bleibt freilich: Was macht Max Verstappen?

Zwar hat der Dreifach-Weltmeister einen Vertrag bis 2028, allerdings beinhaltet dieser eine Ausstiegsklausel. Nicht nur das stete Werben von Mercedes-Teamchef Toto Wolff legen nahe, dass der Niederländer nach dieser Saison zu den "Silberpfeilen" überlaufen könnte.

Ecclestone glaubt Verstappen-Verbleib

Verstappen wird Red Bull nicht verlassen, sagt hingegen Bernie Ecclestone. "Dafür ist er (Verstappen; Anm.) zu intelligent", so der ehemalige Formel-1-Chef bei "RacingNews365". "Was hätte er davon? Wohin würde er gehen?", so der 93-Jährige, der als Intimus von Christian Horner gilt. Der umstrittene Red-Bull-Teamchef war sogar Trauzeuge Ecclestone bei dessen dritter Hochzeit 2012.

"Es wäre doch dumm, woanders hinzugehen. Es gibt nichts, wo er hingehen könnte und dieselbe Behandlung wie bei Red Bull bekomm", glaubt Ecclestone nicht daran, dass Verstappen einfach freiwillig aus dem schnellsten Auto im Feld aussteigt.

Mit Fortdauer seiner Ausführungen relativiert sich der alte Herr aber dann doch: "Vielleicht will er woanders hingehen, um zu zeigen: Es liegt an mir, nicht am Auto." Dann, so der Brite weiter, "wäre Mercedes die logische Wahl".

