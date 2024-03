Wie geht es bei Red Bull weiter? "Stand jetzt: Horner bleibt, Helmut Marko und Adrian Newey hören auf und Max geht zu Mercedes"

Es klingt weit hergeholt, dass Max Verstappen in naher Zukunft zu Mercedes wechseln könnte. Schließlich fährt der Niederländer mit dem überlegenen Red Bull von WM-Titel zu WM-Titel und hat dort obendrein noch einen bis 2028 laufenden Vertrag.

Die Vorzeichen mehren sich jedoch, sodass mehrere Formel-1-Kenner einen Abgang Verstappens mittlerweile als durchaus wahrscheinlich betrachten.

Am klarsten formulierte es Gerhard Berger. "Stand jetzt: "Horner bleibt, Helmut Marko und Adrian Newey hören auf und Max geht zu Mercedes", wird der Tiroler, der einst als einer der ersten Sportler von Red Bull gesponsert wurde, von der Plattform "f1-insider.com" zitiert.

Doch der Reihe nach

Bei Red Bull Racing war man rund um den Auftakt-Grand-Prix am Samstag in Bahrain, den Verstappen überlegen gewann, um Kalmierung der Causa rund um Teamchef Christian Horner bemüht. Dem Briten, für den die Unschuldsvermutung gilt, wird vorgeworfen, einer Mitarbeiterin anzügliche Nachrichten, Fotos und Videos geschickt zu haben. Nach einer teaminternen Untersuchung durch einen unabhängigen Anwalt hält Red Bull am 50-Jährigen, der mit Ex-Spice-Girl Geri Halliwell verheiratet ist, fest.

In der Causa manifestiert sich ein kolportierter teaminterner Machtkampf, der seit dem Tod von Dietrich Mateschitz herrscht. Demzufolge befindet sich Horner mit Red-Bull-Mehrheitseigentümer Chalerm Yoovidhya als wichtigstem Fürsprecher auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind Red Bulls Österreich-Zentrale mit dem deutschen Geschäftsführer Oliver Mintzlaff und dem Steirer Helmut Marko. Der Motorsport-Berater steht den Verstappens nahe.

Verstappen bezog in der Causa zumindest verbal keine Stellung. Das übernahm für ihn sein Vater Jos Verstappen. "Er (Horner; Anm.) spielt das Opfer, während er der ist, der die Probleme verursacht", wurde der Ex-Formel-1-Pilot in der "Daily Mail" zitiert. Zudem soll Verstappen Senior gesagt haben: "Das Team läuft Gefahr, auseinandergerissen zu werden. So kann es nicht weitergehen. Es wird explodieren."

Es passte ins Bild, dass Sohn Max in Bahrain bei den Jubelszenen vor der Siegerehrung Marko und Newey geradezu um den Hals fiel. Seine Position scheint klar.

Klausel im Vertrag

Diese Konstellation öffnet ein Hintertürchen für den eingangs erwähnten Wechsel. Denn wie Auto-Motor-Sport sowie "f1-insider.com" übereinstimmend berichten, soll sich in Verstappens Vertrag eine Ausstiegsklausel befinden, wonach er das Team verlassen kann, wenn sein Förderer und Vertrauter Marko nicht mehr bei Red Bull Racing ist.

Sollte Horner also tatsächlich als Sieger aus dem Machtkampf hervorgehen, könnten der 80-jährige Marko sowie der 65-jährige Newey aussteigen und sich auch Verstappen um eine Alternative umsehen.

"Max ist in einer anderen Galaxie unterwegs", hatte Mercedes-Teamchef Toto Wolff nach dem überlegenen Auftaktsieg Verstappens in Bahrain gesagt. Eine Lob-Hudelei, die vor dem Hintergrund der Red-Bull-internen Mechanismen von einigen Kennern schon als Brautwerbung verstanden wird. Bekanntermaßen sind die Silberpfeile wegen des bevorstehenden Abgangs von Lewis Hamilton zu Ferrari auf der Suche nach einem Top-Piloten.

