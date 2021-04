Freundin mit Messer in Hals gestochen: Mordprozess heute in Linz

LINZ. Wegen versuchten Mordes muss sich heute ein 20-jähriger Mann aus Afghanistan vor dem Geschworenengericht in Linz verantworten. Dem Angeklagten drohen im Fall eines Schuldspruchs zehn bis 20 Jahre oder eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der junge Mann soll im Oktober 2020 in der Wohnung des Opfers seine damals 17-jährige Freundin aus Rumänien mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben. In dem Streit war es um die Eifersucht des jungen Mannes sowie dessen Drogenprobleme gegangen.

Laut Anklage zückte der Mann ein Messer und stach damit acht Mal auf die Jugendliche ein. Laut Gerichtsmedizin erlitt die 17-Jährige auch vier Stiche in den Hals, dabei wurde die Luftröhre aufgeschnitten. Als damals die Polizei am Tatort eintraf, war die Jugendliche nicht mehr ansprechbar. Die Rettung transportierte die Schwerverletzte ins Linzer Universitätsklinikum. Der Täter behauptete zunächst, seine Freundin habe sich mit dem Messer selbst verletzt und ihm sei es gelungen, ihr die Waffe wegzunehmen. Doch das stellte sich als Schutzbehauptung heraus.

"Ein Blutbad anrichten"

Als die 17-Jährige, die mit dem Angeklagten einen Sohn hat, wieder ansprechbar war, sagte sie gegen den Afghanen aus. Der Mann wurde in die geschlossene Psychiatrie gebracht, wo er noch eine Krankenschwester bedroht haben soll. Er werde das, was er mit seiner Freundin gemacht habe, "immer wieder tun" und "ein Blutbad anrichten", soll der Angeklagte gesagt haben.

