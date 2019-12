Freie Fahrt auf Pannenstreifen: Asfinag prüft Teststrecke auf der A1

Damit will Autobahnbetreiber Asfinag vor allem zu Stoßzeiten den Verkehrfluss verbessern, sagte Asfinag-Vorstand Hartwig Hufnagl am Montag bei einer Pressekonferenz. „Der Pannenstreifen wird dann temporär freigegeben, wenn die Sensoren eine Überlastung messen“, sagte Hufnagl. In der Regel dauere die Freigabe etwa 60 Minuten. Auf der A4 zwischen Simmeringer Haide und dem Knoten Schwechat gibt es diese Möglichkeit seit Juli 2018, die Erfahrungen seien gut: „In einem Jahr haben wir den Pannenstreifen dort 169 Mal freigegeben, nur 13 Mal mussten wir die Freigabe wieder abbrechen, weil ein Auto eine Panne hatte und der Pannenstreifen belegt war.“

Diese Maßnahme nennt Hufnagel als eine Möglichkeit, um den rasch wachsenden Verkehr auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen zu bekämpfen. „Allein zwischen 2008 und 1018 ist der Verkehr im Großraum Linz auf der A7 und der A1 um 17 Prozent gewachsen.“ Eine weitere Maßnahme sind neue Straßen: Derzeit wird unter anderem die Donaubrücke für den Westring gebaut und die Linzer Voestbrücke erweitert. In Planung sind die Erweiterung der S10 von Freistadt bis Rainbach (und später bis zur tschechischen Grenze) sowie die Ostumfahrung von Linz. Diese sei für Oberösterreich besonders wichtig, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP): „In absehbarer Zukunft wird es eine durchgehende Autobahn-Verbindung zwischen Prag und Linz geben. Wer nicht will, dass sich der Verkehr durch Linz wälzt, braucht eine Umfahrung für Linz.“ Er richtete daher einen dringenden Appell an die kommende Bundesregierung: „Wir können das nur dann vorantreiben, wenn es der Bund als Projekt reiht. Das brauchen wir.“ Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FP) betonte, dass das Land nicht nur in Straßen investiere, sondern auch stark in den öffentlichen Verkehr: „Für den wirtschaftlichen Erfolg brauchen wir Hochleistungsstraßen. Wir verfolgen aber den Weg einer vernetzten Mobilität. Dabei gilt es nicht, den Individualverkehr gegen den Öffentlichen Verkehr auszuspielen, sondern Mobilität gemeinsam zu planen.“

