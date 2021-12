Frau überholte Kolonne: Tödlicher Frontalzusammenstoß

Ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Braunau lenkte gegen 22.30 Uhr sein Auto auf der Altheimer Straße von Altheim kommend Richtung St. Peter am Hart. Vor ihm fuhr ein 29-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Braunau. Im Gemeindegebiet von St. Peter setzte eine in einer Kolonne Richtung Altheim fahrende 26-jährige Rumänin mit ihrem Pkw zu einem Überholmanöver an.

Drei Personen wurden verletzt. Bild: Daniel Scharinger (Daniel Scharinger)

Dabei übersah sie das entgegenkommende Fahrzeug des 29-Jährigen. Um eine Kollision zu vermeiden, verriss der Mann sein Auto und stürzte rechts von der Fahrbahn die Böschung hinunter. Der hinter ihm fahrende 31-Jährige konnte dem entgegenkommenden Pkw nicht mehr ausweichen und kollidierte frontal mit diesem. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert und kamen im Bereich der Böschung bzw. eines angrenzenden Feldes zum Liegen.

Totalschaden Bild: Daniel Scharinger (Daniel Scharinger)

Der 31-jährige Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt in das Krankenhaus Braunau gebracht. Die 26-Jährige und ihr 42-jähriger rumänischer Beifahrer wurden unbestimmten Grades verletzt und ebenfalls in das Krankenhaus Braunau eingeliefert.