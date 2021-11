36 Stunden, 1000 Euro Prämie und ein Auftrag

Und alle hatten sie eines gemeinsam: 36 Stunden, um die Herausforderungen, die ihnen von Großunternehmen wie voestalpine, Berner und Kappa Filter Systems gestellt wurden, zu lösen.

"Das ist eine exzellente Möglichkeit, um die Fachhochschule, Unternehmen, Studierende und Schüler zu vernetzen", sagt die Initiatorin und Studiengangsleiterin für Global Sales and Marketing (GSM), Margarethe Überwimmer. Den Sieg und eine Prämie von 1000 Euro holte sich das Projektteam des Unternehmens Stiwa für die Vermarktung intelligenter Schließsysteme. Platz 2 ging an die Projektgruppe von Merlin Technology, sie beschäftigten sich mit dem Verkauf von Befeuchtungssystemen. Auf Platz 3 schaffte es das Team von Kappa Filter Systems mit der Entwicklung von Konzepten zu Gesundheitsprävention und Wohlbefinden in Büros.