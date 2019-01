Fahrerflucht: Polizei forschte Unfall-Lenker aus

ST. MARTIN. Ausgeforscht hat die Polizei einen 23-Jährigen aus St. Martin/Mühlkreis, der am 6. Jänner in seinem Heimatort mit dem Pkw in eine Hauszufahrt geschleudert war, eine Fußgängerin niederstieß und flüchtete.

Polizei forschte Fahrerflüchtigen aus. Bild: vowe

Der Mühlviertler war am 6. Jänner gegen 0.40 Uhr in St. Martin im Mühlkreis auf der Landshaagerstraße in einer Rechtskurve mit seinem Auto ins Schleudern geraten und mit dem Heck voraus in eine Hauszufahrt geschlittert. Dabei erfasste der Pkw eine Fußgängerin, die zuvor aus einem parkenden Pkw ausgestiegen war, und verletzte sie. Der 23-Jährige fuhr weiter, der Freund der Verletzten konnte sich aber Teile des Kennzeichens und die Automarke merken. So stießen die Polizisten nach umfangreichen Ermittlungen einige Tage später auf das Unfallauto und stellten eine Beschädigung sowie Spuren, die zum Unfallverlauf passten, fest. In der Vernehmung gab schließlich der 23-jährige Bruder des Zulassungsbesitzers aus dem Bezirk Rohrbach zu, den Pkw gelenkt zu haben. Er gab an, nicht mitbekommen zu haben, eine Person verletzt zu haben.

