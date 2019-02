"Es ist einfach eine große Faschingsfamilie"

LINZ/STEYRLING. Judith Riener-Weinberger und Paul Riener regieren im Fasching.

Die Regenten: Prinzessin Judith I., das kreative Sprachentalent mit dem Jagahut, und Prinz Paul I., der sportliche Autodandla mit dem blauweißen Blut Bild: hes

Es ist wohl eine der steilsten Karrieren, die es in der oberösterreichischen Faschingsszene jemals gegeben hat: Erst seit einem Jahr sind Judith Riener-Weinberger und Paul Riener bei der Faschingsgilde Steyrling dabei, und schon sind sie Landes-Prinzenpaar und damit sozusagen die Repräsentanten der närrischen Zeit in Oberösterreich.

Der beschauliche 574-Einwohner-Ort Steyrling ist heuer die Landesnarrenhauptstadt, weil die Faschingsgilde Steyrling ihr 55-jähriges Bestehen feiert. Zumindest, was die Länge seiner Adelstitel betrifft, steht das Landes-Prinzenpaar den wahren Blaublütigen um nichts nach: Judith Riener-Weinberger regiert unter dem klingenden Titel Prinzessin Judith I., das kreative Sprachentalent mit dem Jagahut, an ihrer Seite steht Paul Riener mit dem Titel Prinz Paul I., der sportliche Autodandla mit dem blauweißen Blut. Das Faschingszepter und somit die wichtigste Insignie der Faschingsmacht führt die Regentin. "Sie hat auch zu Hause das Zepter in der Hand, also schien es mir passend, dass das gleich so bleibt", sagt Prinz Paul I. demütig.

Der Prinzessin neue Kleider

Bevor die beiden in das höchste Narrenamt aufstiegen, musste die Präsidentin der Faschingsgilde Steyrling, Annegret Strasser, einiges an Überzeugungsarbeit leisten. "Nachdem mir in Aussicht gestellt wurde, dass ich fünf neue Kleider bekomme, war ich aber gerne mit dabei", sagt Ihre Durchlaucht Judith I. Hat sie denn nie davon geträumt, Prinzessin zu werden? "Ich wollte eigentlich immer eine Zigeunerin oder eine Piratin sein", sagt sie und lacht.

"Große Faschingsfamilie"

Dutzende Termine muss das Regentenpaar in der Faschingszeit absolvieren. Heute und am Samstag werden sie das Narrenparlament der Kiridorfer Faschingsgesellschaft in der Stadthalle in Kirchdorf besuchen. "Egal, wo wir hinkommen, wir werden freundlichst empfangen. Es ist einfach eine große Faschingsfamilie", sagt Prinzessin Judith I.

Auf den Höhepunkt der Faschingssaison, den Landesumzug am 3. März in Steyrling, freuen sich die Regenten aber besonders. An diesem Tag wird das kleine Steyrling dann wahrlich eine Hauptstadt der Narren sein. (hip)

Ein Fernsehinterview mit dem Landes-Prinzenpaar sehen Sie heute Abend auf TV1.

Faschingsfeste

Kirchdorf: Narrenparlament der Kiridorfer Faschingsgesellschaft heute und morgen, 19.30 Uhr, Stadthalle.

Bad Haller Carneval Club: Kinderfasching am 16. Februar (15 Uhr), Faschingssitzungen am 22., 23., 24. und 28.2 sowie am 1.3, 2.3., 3.3, 4.3. 5.3., 13 Uhr: Faschingskehraus Hauptplatz.

Ischler Faschingsverein: 5.3. Faschingsumzug; 6.3. Faschingseingraben.

Verein Ebenseer Fasching: 4.3. Traditioneller Fetzenzug; 5.3. Nuss-Nuss.

Faschingsverein Frankenburg: 1. und 2.3. Faschingssitzungen.

Narrengilde Gallspach: 3.3. Faschingsumzug.

Losensteiner Faschingsverein: 22. und 23.2. Faschingssitzung

Neumarkter Haxlschmeißer: 2.3. Umzug

Faschingsgilde Riedau: 3.3. Faschingsumzug

Faschingsgilde Steyrling: 3.3., 14 Uhr: Landesnarrenumzug.

