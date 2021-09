Ein Meteorologe mit Herz: Der "Wetterhans" wird 70

BAD SCHALLERBACH. Hans Gessl, auch als "Wetterhans" bekannt, beschäftigt sich seit mehr als vier Jahrzehnten mit den Facetten des Wetters. Der Grieskirchner präsentiert sein Wissen stets mit einem Augenzwinkern und einer großen Portion Humor. Die Fakten kommen dabei freilich nie zu kurz. Aber: "Man muss das Wetter spüren. Wir sind Wetter", sagt der Wetterhans. Seine Prognosen basieren nicht auf ausgeklügelter Technik, sondern auf seinen eigenen Beobachtungen der Witterung. Besonders fasziniert Gessl das oft Generationen alte Wetterwissen der Bauern.

Hans Gessl mit Ehefrau Elisabeth Bild: privat

Seine große Bekanntheit ist nicht zuletzt seinem medialen Wirken geschuldet. In den 90er Jahren moderierte Gessl in "Oberösterreich Heute" für den ORF eine wöchentliche Wetterrubrik, in der er es eindrucksvoll schaffte, das Wetter in Geschichten zu verpacken und nicht nur auf nackte Zahlen zu reduzieren. Als Kolumnist für die OÖNachrichten schrieb er jahrelang unter dem Titel: "Wie wird das Wetter, lieber Hans?"

Am 11. September feiert der Hausruckviertler seinen 70. Geburtstag. Diesen Anlass will Gessl nutzen, um alle, die zwischen 10. und 12. September ihren Geburtstag feiern, zu einem "Wetterspaziergang" einzuladen. Dieser soll am Montag, 4. Oktober, um 15 Uhr bei der Vitalwelt Bad Schallerbach starten. Elisabeth Gessl, die am 1. September ihren 70. Geburtstag feierte, lädt zu einer Überraschungsgymnastik ein. Anmeldungen sind per Mail unter gessls@gmx.at erforderlich.