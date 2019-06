Drogenschwerpunkt: Zwölf Lenker aus dem Verkehr gezogen

In der Nacht zum 20. bzw. 21. Juni wurden in Wels und in Linz jeweils zwei Drogenlenker angehalten, darunter ein Pkw-Lenker mit mehr als 1,6 Promille Atemalkoholwert.

In der Nacht zum 23. Juni 2019 wurde gemeinsam von Beamten der LVA OÖ mit einer Streife aus Braunau die Überwachung des Nahbereichs einer Veranstaltung in Ostermiething hinsichtlich Drogen im Straßenverkehr durchgeführt. Dabei wurden sieben Fahrzeuglenker, davon eine Frau, angehalten, bei welchen sich der Verdacht einer Beeinträchtigung durch Suchtgift ergab. Jeder Lenker wurde zur klinischen Untersuchung vorgeführt, wobei fünf Fahrzeuglenker als fahruntauglich attestiert wurden. Weiters wurden zwei Alkolenker angehalten.

Bei zwei Personen wurden geringe Mengen an Suchtgift sichergestellt.

Es wurden sämtliche Führerscheine an Ort und Stelle abgenommen und Anzeigen an die entsprechenden Behörden vorgelegt.

Unterstützt wurden die Braunauer Kollegen bei der Überwachung der Veranstaltung in Ostermiething auch von deutschen Polizeibeamten und von Beamten der Suchtgiftgruppe des Bezirkspolizeikommandos Salzburg-Umgebung, wobei die Beamten aus Salzburg insgesamt zehn Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz erstatteten. Den Beamten aus Bayern gingen im Grenzbereich ein Alko- und ein Suchtgiftlenker ins Netz und es wurden fünf Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz vorgelegt.