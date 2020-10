Dramatischer Anstieg an Corona-Fällen im Bezirk Ried

Die Infektionszahlen seien für diesen Zeitpunkt "viel zu hoch". Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) appellierte gestern einmal mehr an die Regionen mit erhöhtem Risiko, besonderes Augenmerk auf rasche Testungen und schnelles Kontaktpersonenmanagement zu legen. Auch in Oberösterreich stiegen die Fälle gestern deutlich an: 152 Neuinfektionen wurden vom Krisenstab des Landes gezählt.

Besonders betroffen ist der Bezirk Ried im Innkreis. Umgelegt auf die Einwohnerzahl weist der Bezirk derzeit landesweit die mit Abstand meisten Coronafälle auf. Zurückzuführen ist dieser deutliche Anstieg auf einen Fleischverarbeitungsbetrieb mit Standorten in Utzenaich und St. Martin. Dort ist die Zahl der Covid-19-Fälle auf 107 angestiegen, darunter 101 Mitarbeiter, die positiv getestet wurden.

Dass es zu einer weiteren Ausweitung komme, sei nach Angaben des Covid-Krisenstabes möglich. Die Häufung dürfte vor allem auf teils prekäre Wohnverhältnisse der meist ausländischen Arbeiter zurückzuführen sein.

Schließung derzeit kein Thema

"Die Wohnsituation ist problematisch, es wohnen viele Menschen auf engem Raum zusammen, speziell ein Haus ist massiv überbelegt", sagt der Utzenaicher Bürgermeister Günther Lengauer (VP). Außerdem würden sich die Bewohner Gemeinschaftsräume teilen.

"Eine "abgesonderte Unterbringung ist hier nicht möglich", sagt Lengauer. Dazu kommen sprachliche Probleme, wie Mediziner der Region sagen: "Manche verstehen ganz einfach die behördlich vorgeschriebenen Anweisungen und Maßnahmen nicht. Sie betonen zwar, dass sie einen negativen Test haben. Aber der ist zum Teil schon Tage alt – und jetzt haben sie sich infiziert", schildert ein Innviertler Mediziner. Eine behördliche Schließung des Betriebes, in dem mehr als 600 Personen beschäftigt sind, stehe nach Angaben des oberösterreichischen Krisenstabes derzeit nicht im Raum. "Weil die Mitarbeiter nicht am Gelände der Firma untergebracht sind."

Eine Schließung würde auch die Schweinebauern der Region hart treffen. "In Oberösterreich ist der Betrieb der wichtigste Abnehmer für uns", sagt Johann Schlederer, Chef der österreichischen Schweinebörse. Daher verfolge man die Entwicklung sehr aufmerksam. Von der Firma war trotz mehrfacher Anfragen bis Redaktionsschluss niemand zu einer Stellungnahme bereit.

Auch die Zahlen in den Schulen steigen: In Oberösterreich wurden insgesamt bereits 164 Schüler, 24 Lehrer und acht Mitarbeiter positiv getestet. In ganz Österreich sind 1218 Schüler und 178 Lehrer positiv.

Braunau und Schärding gelb

Die Corona-Ampelkommission hat gestern Abend entschieden, die Bezirke Schärding und Braunau von Grün auf Gelb zu stellen, der Bezirk Eferding wurde gleichzeitig von Gelb zurück auf Grün geschaltet. Die niederösterreichische Landeshauptstadt St. Pölten wechselte die Ampelfarbe von Gelb auf Orange.

