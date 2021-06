Diese Woche gibt es die erste Hitzewelle dieses Sommers

Sonne und blauer Himmel, wohin das Auge reicht, dazu Temperaturen, die einen Sprung ins kühle Nass mehr als rechtfertigen: Besser könnten die Wetterprognosen für die bevorstehende Woche nicht sein.

Der heutige Montag ist noch quasi als Ausläufer des gestrigen sehr windigen und dadurch eher kühleren Vatertages zu sehen: Zwar ist der Wind heute kein Thema mehr, die Temperaturen legen auch wieder etwas zu. Untertags sind daher im ganzen Land Höchsttemperaturen von warmen 27 Grad möglich, am Dienstag wird beinahe die 30er-Marke erreicht.

"Weit über Normalwert"

Ab Wochenmitte nimmt der Sommer dann so richtig Fahrt auf: "Dann sind Temperaturen deutlich über 30 Grad und somit die erste Hitzewelle dieses Sommers zu erwarten", sagte gestern Alexander Ohms, Meteorologe der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Das bedeute, dass ab Mittwoch die Gewittergefahr in ganz Österreich gering und in Oberösterreich Gewitter überhaupt "sehr unwahrscheinlich" seien. Dazu kommt, dass das Thermometer deutlich über 30 Grad hinaufklettert, bis Freitag sind Temperaturen bis zu 34 Grad möglich.

Diese Werte liegen deutlich über dem Jahresschnitt, sagt Ohms. Im Juni stünden durchschnittlich 22 bis 23 Grad an der Tagesordnung, im Juli 26. "Jeder 30er ist immer weit höher als der Normalwert", sagt Ohms, und damit deutlich zu warm. Dennoch: "Das ist aber weit weg von ungewöhnlich."

Hinzu komme, dass der Frühling heuer sowieso zu kühl verlaufen sei und im Mai Tage mit 30 Grad fast nicht stattgefunden hätten. "Daher ist es wichtig, dass nun ein paar heiße Tage dazukommen, ein paar Hitzetage passen also jetzt sehr gut."

Feuchte Luft am Wochenende

Erst in der Nacht auf Samstag könnte das Sommerwetter von einer wechselhaften Strömung samt Gewittern und Bewölkung abgelöst werden. Laut derzeitigen Prognosen wird am kommenden Wochenende die Luft wieder feuchter. Wer also die Möglichkeit hat und zu den Sonnenanbetern zählt, sollte sich unter der Woche ein paar Tage freinehmen und in einem kühlen Badesee untertauchen... (nieg)