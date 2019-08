Die MotoGP in Spielberg wird zum heißen Rennen

Heiß her geht es auf den Strecken der Motorrad- Grands-Prix immer. Am Wochenende wird es auch abseits davon hitzig werden. Die 200.000 Zuschauer, die bis Sonntag nach Spielberg in die Obersteiermark pilgern, um einen Rad-an-Rad-Kampf zu erleben, werden ordentlich ins Schwitzen kommen. Mehr als 30 Grad werden heute und morgen erwartet.

Um diese Temperaturen nicht im Inneren eines Pkw erleben zu müssen, ist eine frühe Anreise erforderlich. Vor allem bei den Auf-und Abfahrten Zeltweg-Ost und Spielberg auf der Murtal-Schnellstraße (S36) wird es zu längeren Verzögerungen kommen. Deswegen wird auch die Asfinag aufs Motorrad umsatteln: Mit mehr Personal und einer eigenen Motorradtruppe soll bei Staus oder Pannen schnell und effizient eingeschritten werden.

Kaltfront ab Montag

Für jene, die nicht den dröhnenden Motoren, sondern den Tönen der Natur lauschen wollen, bietet sich der heutige Freitag an. „Der Freitag ist der beste Tag für Aktivitäten unter freiem Himmel“, sagt Josef Haslhofer, Meteorologe bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Ein blauer Himmel, auf dem oft nur eine einsame Wolke umherzieht, und keine Gewitterneigung.

Morgen, Samstag, ändert sich dieses Bild rasch: Ab den Mittagsstunden werden die Wolken von Nordwesten dichter, Regenschauer und einzelne Gewitter sind nicht auszuschließen.

Die Moto-GP-Piloten werden trocken ihre Runden ziehen können: „Der Süden ist am Samstag wetterbegünstigt“, sagt Haslhofer.

Am Sonntag wird uns bei 28 Grad wieder vermehrt die Sonne scheinen, bevor sie sich ab Montagnachmittag für längere Zeit verabschiedet: In der kommenden Woche gibt’s Aprilwetter.



Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at