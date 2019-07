Die Kluft wächst

Der Gegensatz zwischen Arm und Reich, zwischen den Hochqualifizierten und den weniger Gebildeten, die Polarisierung in der Politik – die Gesellschaft ist zunehmend gespalten. Aber was entzweit uns, wann hat alles begonnen und was können wir dem entgegensetzen? Sind es wachsende Armut und soziale Ungleichheit, wie der deutsche Soziologe Sighard Neckel behauptet? Oder reicht die Polarisierung noch viel weiter, umfasst nicht nur unsere Lebensumstände, sondern auch unsere Gefühlswelt, in der Angst und Vertrauen die Gegenpole darstellen, wie der Theologe Paul M. Zulehner überzeugt ist?

Was uns entzweit

Der Brexit spaltet die Briten, die AfD die Deutschen, die Ibiza-Affäre die Österreicher. Ob auf nationaler oder auf europäischer Ebene, auch der Umgang mit Migration und Klimawandel polarisieren. Ganz abgesehen von den zunehmenden Anfeindungen, Vorurteilen gegenüber Andersdenkenden, Menschen anderer Herkunft, Religion oder sexueller Orientierung, die die Gesellschaft in zwei Lager teilt. Unüberbrückbare Differenzen lassen die Gesellschaft wie tektonische Platten auseinanderdriften. Was ist passiert? Wann ist es passiert?

In den letzten 20 Jahren sei es zu einer Vertiefung sozialer Ungleichheit gekommen, sagt Sighard Neckel. In vielen westlichen Ländern, dazu gehörten auch Österreich und Deutschland, habe eine Polarisierung der Sozialstruktur stattgefunden, sagt der Professor für Gesellschaftsanalyse und sozialen Wandel an der Uni Hamburg: „Die einzelnen sozialen Schichten sind in ihrem materiellen Einkommen, in ihren Lebensbedingungen und -chancen weiter voneinander entfernt, als es in früheren Zeiten der Fall gewesen ist. Armut und Prekarität in den unteren sozialen Schichten haben ebenso zugenommen wie Reichtum und Vermögen in den oberen sozialen Schichten.“

Sighard Neckel, Soziologe und Professor für Gesellschaftsanalyse und sozialen Wandel an der Universität Hamburg Bild: Katja Klein

Wiederkehr der Gegensätze

Neckel spricht von einer Wiederkehr der Gegensätze. Denn insbesondere die Verteilung des Vermögens habe Formen angenommen, wie es sie bereits Ende des 19. Jahrhunderts gegeben habe. „Und heute gibt es wieder die Situation, dass ungefähr zehn Prozent der Haushalte bis zu zwei Drittel aller Vermögenswerte besitzen.“ Entsprechend habe auch die Vermögensarmut in den unteren 50 Prozent der Haushalte zugenommen, die so gut wie kein Vermögen besitzen, eher noch durch Schulden gekennzeichnet seien. Eine Ungleichheit der Vermögenswerte, die laut dem Soziologen zu einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft führe.

Laut Neckel hat sich in den unteren Sozialschichten aber nicht nur der Wohlstand, sondern haben sich auch Bildungs- und Lebenschancen insgesamt verringert. Die sozialen Schichten untereinander seien undurchlässiger geworden, als sie es noch früher gewesen seien. „Dass Menschen aus schlechter gestellten Sozialschichten aus eigener Anstrengung einen sozialen Aufstieg schaffen können, davon kann immer weniger die Rede sein.“

Die Folgen dieser Gegensätze sind für den deutschen Soziologen durchaus „besorgniserregend“, weil unter anderem auch demokratiegefährdend. Die Zustimmung zu Demokratie und unserem Modell einer liberalen Gesellschaft sei im Schwinden begriffen, so Neckel: „Die moderne Demokratie wird in ungefähr einem Drittel aller Haushalte beziehungsweise der Wählerschaft immer weniger als Garant des eigenen Wohlstands, der eigenen sozialen Sicherheit gehalten.“ Weshalb es nicht verwundere, dass in vielen westlichen europäischen Ländern eine politische Entwicklung vorherrsche, in der die rechtspopulistischen Parteien vor allem aus jenen sozialen Schichten gestützt würden, deren Einkommen und Erwerbschancen sich in den letzten beiden Jahrzehnten verschlechtert hätten.

Angst versus Vertrauen

Der Theologe Paul Zulehner sieht darüber hinaus eine Spaltung, die in noch viel tiefere Ebenen vordringt – jene der Gefühle und Emotionen jedes Einzelnen. „Es gibt die, die Angst haben, und die, die Vertrauen haben. Eine emotionale Polarisierung durchdringt alle Felder des Lebens“, sagt der emeritierte Universitätsprofessor für Pastoraltheologie an der Universität Wien. Vor allem auch die Politik. Während die einen eine „Politik des Vertrauens“ machen würden, verfolgten andere eine „Politik der Angst“, die populistisch, ausgrenzend, nationalistisch und nicht zuletzt friedensgefährdend sei, so Zulehner: „Ich gebe dem Präsidenten Theodore Roosevelt recht, der 1933 inmitten der großen Depression bei seiner Antrittsrede sagte: „Das Einzige, wovor man Angst haben muss, ist die Angst.“ Der französische Politologe Dominique Moïsi bezeichnet Nordamerika und Europa als Kontinente der Angst, hervorgerufen durch 9/11 und die Weltwirtschaftskrise 2008, während China und Indien ihre Stärke nicht nur aus dem wirtschaftlichen Wachstum, sondern auch aus der in diesen Ländern vorherrschenden Stimmung der Hoffnung ziehen.

Paul M. Zulehner, Theologe und emeritierter Professor für Pastoraltheologie an der Universität Wien Bild: Franz Reisenhofer

Das Gefühl einer tiefen Demütigung ist laut Moïsi übrigens in der arabischen Welt vorherrschend. Ausgelöst von einer überheblichen westlichen Welt, allen voran den USA. „Wenn Menschen aus neun arabischen Ländern beweisen müssen, dass sie keine Kriminellen und keine Terroristen sind, wenn sie in die USA einreisen wollen, so demütigt dies ganze Völker“, sagt Zulehner.

Gottvertrauen stärken

Was tun gegen die Angst? Alle gesellschaftlichen Kräfte, die Vertrauen bilden, seien hilfreich, so Zulehner. Das könnten die Eltern sein, die bereits ihrem Neugeborenen Urvertrauen angedeihen lassen, indem sie ihm ein Umfeld geprägt von Stabilität und Liebe schenken. Vertrauen könne weiters in der Bildung gestärkt werden. Dazu eignet sich Persönlichkeitsbildung ebenso wie politische wie nicht zuletzt interreligiöse Bildung. Aber auch Religionen, und insbesondere die christlichen Kirchen, könnten einen wertvollen Beitrag leisten, inmitten der allgegenwärtigen Angst zu bestehen, ist der Theologe überzeugt. Insbesondere „connectedness“, die Verbundenheit zu Gott, gelte es zu stärken – und zwar mit der Kirche eigenen Ressourcen, die zahlreich vorhanden sind, wie „diakonale Dienste, die reichen Rituale, die den Grund der Seele erreichen sowie das vertrauensbildende Wort Gottes beitragen“. Damit wachse eine besonders wertvolle Gestalt des Vertrauens, nämlich das „hoch belastbare Gottvertrauen“, sagt Zulehner: „Rückt die Bildung von (Gott-)Vertrauen in die Mitte kirchlichen Tuns, dann wird sie sich auch selbst von einer Pastoral der Höllenangst abwenden, die über Jahrhunderte prägend war. Man meinte, dass die Angst vor einer Hölle die Menschen daran hindere, Böses zu tun. Damit hat sie aber das Ziel aller Religionen verfehlt, nämlich die Verbundenheit mit Gott zu stärken.“

Politik des sozialen Ausgleichs

Aus der Sicht des Soziologen Neckel bedarf es, um die Kluft in unserer Gesellschaft nicht noch größer werden zu lassen, einer Gesellschaftspolitik, die mehr auf sozialen Ausgleich ausgerichtet ist. „Es müssen wieder stärker sichere Arbeitsplätze geschaffen werden, mit anständigen Löhnen, sodass das weit verbreitete Gefühl der existenziellen Unsicherheit nicht weiter zunimmt.“

Es bedürfe auch staatlicher Anstrengung, um dem Prinzip der Chancengleichheit und -gerechtigkeit in unserer Gesellschaft wieder mehr zur Geltung zu verhelfen, indem öffentliche Investitionen in Bildungs- und Sozialeinrichtungen erfolgen. „Also in all das, was jenen zugute kommt, die sich Hilfe, Fürsorge, Unterstützung, Bildung nicht selbst durch ihre hohen Einkommen käuflich leisten können.“ Es müsse mehr in gesellschaftliche Infrastruktur investiert werden, die von allen benutzt werde und nicht nur von den Kreisen, die in der Gesellschaft ohnehin zu den Privilegierten gehörten, so Neckel.

Was spaltet die Gesellschaft?

Freiheit, Pluralismus, Respekt und sozialer Ausgleich als Grundlagen liberaler Demokratie sind notwendig.

Warum reden wir von einer „gespaltenen Gesellschaft“? Natürlich nicht, weil es in einer Gesellschaft unterschiedliche Weltanschauungen, politische Meinungen und Lebensformen gibt. Es ist ja gerade die zentrale Errungenschaft moderner Verfassungsdemokratien und pluralistischer Gesellschaften, dass Menschen nach ihrer Fasson selig werden können, dass sie ihre je eigenen Lebenspläne entwickeln und realisieren können, dass sie unterschiedliche religiöse Bekenntnisse (oder auch gar keines) annehmen können und dass sie unterschiedliche politische Überzeugungen pflegen können.

Christian Spieß, Professor für Christliche Sozialwissenschaften und Vorstand des Johannes-Schasching-Instituts an der Katholischen Privat-Universität (KU) Linz Bild: Diözese Linz, Appenzeller

Es gilt der Grundsatz gleicher Freiheit; und die Freiheitsansprüche der Einzelnen sind durch das Recht fair zu koordinieren. Von einer „gespaltenen Gesellschaft“ kann oder muss dann die Rede sein, wenn der politische Grundsatz der gleichen Freiheit und die Chance auf gesellschaftliche Teilhabe unter Druck geraten und für einen Teil der Gesellschaft nicht mehr Realität sind. Das kann zum einen aus sozioökonomischen Gründen der Fall sein, wenn etwa Kinder aus Milieus mit geringem Einkommen und Vermögen trotz guter Leistungen schlechtere Bildungschancen haben als Kinder aus wohlhabenderen Milieus. Und das kann zum anderen aus Gründen kultureller Diskriminierung der Fall sein, wenn etwa für Muslime geringere religiöse Freiheitsspielräume und strengere Bekleidungsvorschriften gelten als für Angehörige anderer Religionen.

Gewiss gibt es Gründe, Freiheiten einzuschränken, aber nur dann, wenn die Freiheiten anderer verletzt sind, nicht aber, weil es einer einflussreichen gesellschaftlichen Gruppe oder auch einer politischen Mehrheit nicht passt, dass Menschen unterschiedliche religiöse Gewohnheiten haben oder ihr Leben anders führen, als es einer irgendwie definierten Normalität entspricht.

Eine gespaltene Gesellschaft gibt es also nicht wegen des Faktums des Pluralismus, sondern, im Gegenteil, wegen der Ablehnung des gesellschaftlichen und politischen Pluralismus. Diese Ablehnung wird gegenwärtig vor allem von einer „neuen Identitätspolitik“ vorangetrieben. Eine solche Identitätspolitik bringt die Vorstellung von einer kollektiven kulturellen Identität der Mehrheitsgesellschaft – etwa unter dem Label des „christlichen Abendlandes“ oder einer „Leitkultur“ – gegen das pluralistische Koordinatensystem der Freiheit in Stellung. Tatsächlich aber hat nicht irgendeine Leitkultur, hat auch nicht ein bestimmtes religiöses Bekenntnis aus den historisch sehr unterschiedlichen Systemen politischer Bevormundung und Unterdrückung herausgeführt, sondern erst die liberale Demokratie mit sozialem Ausgleich und Respekt vor Minderheiten.

Das Problem der gespaltenen Gesellschaft geht man deshalb nicht erfolgreich an, indem man sich auf eine kollektive kulturelle Identität beruft, die zwangsläufig andere ausgrenzt. Das Problem der gespaltenen Gesellschaft löst man, indem man sich auf Freiheit und Pluralismus, auf Respekt und sozialen Ausgleich als Grundlagen der liberalen Demokratie besinnt.

Christian Spieß ist Professor für Christliche Sozialwissenschaften und Vorstand des Johannes-Schasching-Instituts an der Katholischen Privat-Universität (KU) Linz und referiert bei der diesjährigen Ökumenischen Sommerakademie zum Thema „Solidarität im Kampf um Anerkennung“ (Donnerstag, 11. Juli, um 14 Uhr).

Was kann die Kirche tun?

Ökumenische Sommerakademie analysiert die gespaltene Gesellschaft.

Seit dem Jahr 1999 beschäftigt sich die Ökumenische Sommerakademie mit Fragen, die die Menschen aktuell bewegen, bei denen sie auch Antworten von Theologen und Kirchen erwarten. Die Themen dieser 20 Jahre sind breit gestreut und reichen von Politik und Ökonomie über Gentechnik, Hirnforschung und digitale Revolution bis zu existenziellen Fragen der einzelnen Menschen.

Gewalttätige Auseinandersetzungen auf privater und öffentlicher Ebene, verschärfte soziale Spannungen, ethnische und religiöse Konflikte, eine zunehmende Uneinigkeit im „Friedensprojekt“ EU, die unbewältigte Migrationskrise, all dies beunruhigt Menschen und macht Angst. Es sind dies Zeichen von Spaltungen in der Gesellschaft, die in unserem Land, europaweit und global festzustellen sind. Die Ökumenische Sommerakademie 2019, von 10. bis 12. Juli im Stift Kremsmünster, greift diese Themen auf.

Erstmals Politiker dabei

Der Analyse der Ursachen folgen Überlegungen, wie die Spannungen und Spaltungen überwunden werden könnten. Insbesondere werden die Rolle und die Aufgabe der Kirchen in diesem Zustand gesellschaftlicher Labilität hinterfragt. Erstmals werden in die Diskussion auch Politiker einbezogen, die ihre Erwartungen an die Kirchenvertreter formulieren, sich aber auch deren Kritik stellen.

Neben Sieghard Neckel und Paul M. Zulehner (Referenten am Mittwoch) werden etwa am Freitag Caritas-Österreich-Präsident Michael Landau, der ehemalige Vizekanzler Reinhold Mitterlehner und der Soziologe und Politiker Josef Weidenholzer über das Thema „Kirche und Politik in den gesellschaftlichen Gegensätzen“ diskutieren (Freitag, 10 Uhr)

Die Gastredner am Donnerstag sind unter anderem die Direktorin der Diakonie Österreich, Maria Katharina Moser, mit dem Thema „Schritte und Rückschritte am langen Weg zu Integration und Inklusion“ (15.30 Uhr). Mit dem „Beitrag der Menschenrechte zur Überwindung der Spaltung“ beschäftigt sich der Vortrag von Walter Suntinger vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte in Wien (10.30 Uhr).

Das detaillierte Programm der diesjährigen Ökumenischen Sommerakademie ist zu finden unter: www.dioezese-linz.at/portal/zu/sommerakademie/programm

Anmeldung und Kosten:

Anmeldungen zur Ökumenischen Sommerakademie unter sommerakademie@ku-linz.at bzw.

0732/784293 oder direkt bei der Veranstaltung im Tagungsbüro im Stift Kremsmünster.

Der Tagungsbeitrag für drei Tage kostet 60 Euro, für zwei Tage 45 Euro, für einen Tag 25 Euro.

