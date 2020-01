Dicke Luft zum Jahreswechsel: Die Folgen der Silvesterknallerei

Ein Glaserl Sekt, der Mitternachtswalzer – und ein Feuerwerk, das die Explosionen vom Vorjahr möglichst noch an Intensität und Lautstärke überbietet: Das sind für viele die nötigen Zutaten für eine gelungene Silvesterparty. Und um diese Feierlichkeiten einzuleiten, wird möglichst schon Tage zuvor mit der Knallerei begonnen, die schließlich am 31. Dezember Schlag Mitternacht ihren absoluten Höhepunkt erlebt.

Doch diese jahrzehntelange Tradition hat auch ihre Kehrseite. Gerade in Zeiten des Klimawandels wird die Notwendigkeit dieser enormen Lärmbelastung und der kurzfristigen Spitzenwerte an gesundheitsgefährdendem Feinstaub in Frage gestellt.

Denn wie in den Vorjahren hat sich auch in der heurigen Silvesternacht die Feinstaubbelastung auf das Fünf- bis Zehnfache erhöht, sagte Regina Pürmayr von der Landesabteilung Umweltschutz. "Es sind sehr hohe, dem Vergnügen geschuldete Werte", sagt sie. Besonders betroffen seien siedlungsnahe Gebiete.

An der Messstation Linz/Neue Welt etwa schnellte der Feinstaubwert kurz nach Mitternacht auf 163 Mikrogramm je Kubikmeter hinauf – am Nachmittag lag der Messwert noch bei 20 Mikrogramm je Kubikmeter. Spitzenwerte wurden etwa auch in Traun/Tischlerstraße (103 Mikrogramm), in Wels/Linzerstraße (102 Mikrogramm) sowie in Steyr/Münichholz (144 Mikrogramm) gemessen. Wie die Aufzeichnungen zeigen, hielten diese Werte bis kurz vor ein Uhr früh an, ehe sie dann langsam wieder abflauten. "Es dauerte etwa zwischen drei und fünf Stunden, bis die Werte auf ihr übliches Niveau sanken", sagt Pürmayr. Entscheidend für einen raschen Abtransport der Feinstaubkonzentration ist die Wetterlage: Je windiger und feuchter, desto rascher verflüchtigen sich die Partikel. "Heuer war das Wetter für den Abtransport mittelmäßig, es war nicht nebelig und es war auch nicht ganz windstill", sagt Pürmayr. Auch die heurigen Spitzenwerte würden im Mittelfeld liegen, sagt sie: "Wir hatten schon Jahre, in denen die Werte um Mitternacht bei 400 Mikrogramm je Kubikmeter, und welche, in denen sie niedriger als heuer lagen." Aufgrund der unterschiedlichen Wetterbedingungen sei ein seriöser Vergleich der jeweiligen Feinstaubbelastung nicht möglich.

Hohe Metallkonzentration

Faktum ist aber, dass durch Feuerwerkskörper neben der extremen Belastung durch Feinstaub auch hohe Metallkonzentrationen verursacht werden, wie nun Forscher der Universität Graz herausgefunden haben. Vor allem hohe Konzentrationen der Metalle Aluminium, Kupfer, Strontium, Barium und Wismut würden sich negativ auf die Luftqualität auswirken. Und diese kann für einzelne Bevölkerungsschichten (Kinder, ältere Menschen sowie Personen mit Atemwegserkrankungen) gesundheitsgefährdend sein.

Landesrat Rudi Anschober (Grüne) fordert daher eine Reduktion der Silvesterknallerei: "Als Umweltlandesrat und absoluter Tierfreund rufe ich zu weniger Silvester-Feuerwerken auf. Vielleicht kommt der eine oder die andere beim nächsten Jahreswechsel ohne privates Feuerwerk aus und wird auch das eine oder andere öffentliche Feuerwerk bald durch eine Musik- und Lichtershow ersetzt. Der Umwelt, den Tieren und der eigenen Sicherheit zuliebe."

Details zur Ganzjahresbelastung:

Die Belastung durch Feinstaub ist ganzjährig Thema.

Bei PM10-Feinstaub (Partikel mit Durchmesser von unter zehn Mikrometern) gilt ein Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter im Tagesmittel. Nach der EU-Luftqualitätsrichtlinie sind in einem Jahr 35 Überschreitungen zulässig.

In Oberösterreich gab es im abgelaufenen Jahr 2019 eine Verringerung der Feinstaubbelastung. An der Messstelle Linz-Römerberg etwa wurden 2019 zwölf Überschreitungstage gezählt, im Jahr 2010 waren es noch 45. Nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L) sind 25 Überschreitungstage zulässig.

Artikel von Gerhild Niedoba Redakteurin Land und Leute g.niedoba@nachrichten.at