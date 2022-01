Dealer warf bei Kontrolle zwei Kilo Cannabis aus dem Auto

Am 16. September um 1.30 Uhr versuchten ein 20-Jähriger und ein 18-Jähriger, vor einer Verkehrskontrolle in Traun zu fliehen. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und konnte das Fahrzeug wenig später ausfindig machen und anhalten.

Der Grund für die Flucht der beiden jungen Männer wurde den Polizeibeamten rasch klar. "Die Kollegen fanden im und rund um das Fahrzeug etwa zwei Kilogramm Cannabis", berichtet Polizeisprecher Michael Babl.

Sie hatten das Suchtgift offenbar aus Panik aus den Autofenstern geworfen und wohl gehofft, so ihren Spuren zu verwischen. Der 20-Jährige stimmte einer freiwilligen Nachschau an seiner Wohnadresse zu. Dort stellten die Kriminalisten weitere 500 Gramm Cannabiskraut, 40 Gramm Kokain und 70 Gramm Speed sicher. Der 20-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz gebracht. Gegen ihn wurde Untersuchungshaft verhängt. Der Verdächtige räumte in seinen Einvernahmen ein, die Drogen gewinnbringend in Traun und Linz an zahlreiche Kunden verkauft zu haben. 22 Abnehmer konnten von den Ermittlern ausgeforscht werden. Auch sie wurden bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.

Impfpass gefälscht

Der 20-jährige Österreicher hat aber offenbar nicht nur mit dem Verkauf von Drogen seinen Lebensunterhalt bestritten. Er gestand, dass er auch einen Impfpass gefälscht hat. "Der Verdächtige hatte als Zivildiener eine Impfvignette aus einem Krankenhaus gestohlen und den gefälschten Impfpass um 150 Euro an einen Freund verkauft", sagt Babl.

Neben einer Anzeige wegen des Suchtgifthandels wird sich der junge Mann auch wegen Urkundenfälschung verantworten müssen.